Blumarine, Walter Chiapponi lascia per dedicarsi a progetti umanitari

Walter Chiapponi lascia la direzione creativa di Blumarine

Il designer milanese era stato nominato alla guida del marchio nel novembre scorso e aveva presentato la sua prima collezione durante la fashion week milanese di febbraio. Un flash-back agli esordi della sua carriera per imprimere nella storia dell’iconico brand una traccia di sé, con una collezione che, rimanendo fedele ai codici stilistici che in passato hanno contraddistinto i capi Blumarine, ha saputo interpretare il brand in maniera contemporanea.

“E’ stato per me una sorta di ritorno al futuro a cui ho dedicato tutto il mio amore e la mia passione creativa - afferma Walter Chiapponi - in questo percorso il mio ringraziamento va innanzitutto a Marco Marchi, che lo ha reso possibile, ma anche a tutti coloro senza i quali non avrei potuto esprimermi così come ho fatto. Mi riferisco, in particolare, alle persone che ho amato e non ci sono più, ma che continuano a infondermi emozioni forti, a ispirare il mio sentire e il mio viaggio. Voglio ora concentrarmi su nuove iniziative e progetti a sfondo sociale e umanitario per riapprodare poi, al tempo giusto, sulle passerelle”.

Marco Marchi, amministratore unico di Eccellenze Italiane Holding, ringrazia Walter Chiapponi per la sua visione e per il suo impegno. “Si tratta di un’esperienza che rimarrà unica in un momento particolare della storia di Blumarine - sottolinea Marchi -. Sono grato a Walter Chiapponi per aver messo così tanto di sé in questa collezione, è stata una straordinaria avventura e auguro a Walter il meglio per il prosieguo di questo suo viaggio".