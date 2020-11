Boscolo Gift Collection: nuova collezione di viaggi ed esperienze in cofanetto

La nuova edizione Boscolo Gift Collection si presenta completamente rinnovata non solo nell’elegante look, ma anche con una proposta di contenuti che mai è stata così ampia e originale. Parliamo di viaggi ed esperienze in grado di accontentare tutti i gusti spaziando dalla cultura all’enogastronomia, dal romanticismo all’avventura.

Questo per i viaggi non è sicuramente un periodo facile, ma come recitava un famoso film “non può piovere per sempre”, e allora, in attesa del sereno, perché non cominciare ad assaporare ora la grande emozione di quando torneremo a viaggiare in serenità. D’altra parte se la realtà richiede ancora cautela, con i Boscolo Gift togliamo ogni frontiera ai sogni, resi ancora più suggestivi dal fatto che, prima o poi, diventeranno realtà

La strategia di Boscolo mira ad ampliare anche il target di vendita, la collezione prevede, infatti, proposte disegnate intorno alle passioni di ognuno di noi. Alcuni esempi? La scoperta dell’artigianato italiano contenuta in Arti e Mestieri, le avventure golose di Assaggi Gourmet, la poesia contemporanea e urbana della Street Art, la magia dei luoghi dell’Impressionismo, la ricerca dei preziosi tartufi d’Alba: l’elenco è pressoché infinito.

Sempre nell’ottica dell’ampliamento dell’offerta e della soddisfazione di tutte le esigenze dei clienti Boscolo ha creato una serie di Gift dedicati al mare. Con Isole d’Italia, per esempio, si valorizzano le meraviglie del nostro Paese. Si passa poi a Isole del Mediterraneo, che amplia la selezione al bacino europeo fino ad arrivare a Isole da Sogno, che offre veri e propri viaggi oltreoceano, alla scoperta di paradisi esotici.

Un’attenzione particolare è posta sul tema wellness: la categoria Relax e Benessere offre infatti un’incredibile selezione di esperienze e soggiorni dedicati a ogni tipo di esigenza. Dai weekend dedicati al relax con la persona amata ai soggiorni incentrati su trattamenti molto specifici come Benessere tra i vigneti e Thermal Spa, alla possibilità di scegliere grandi strutture attrezzate o realtà più riservate con accesso a Spa private, come Vanity Break, nel primo caso e Private Spa, nel secondo.

Anche la categoria Food&Drink è destinata a diventare un punto di riferimento per la varietà di opzioni disponibili: dalle degustazioni di birre e liquori artigianali di Beer&Spirits, alle cene gourmet presso chef rinomati di Fine Dining, agli aperitivi con vista esclusiva sulla città proposti da Rooftop & Lounge Bar : solo alcuni esempi per richiamare un vastissimo panorama di possibilità che va molto oltre la semplice cena con degustazione. Gli ultimi due cofanetti rappresentano un esempio della particolare cura posta sulle esperienze: variegate, curiose, romantiche, rilassanti ma sempre fruibili in un solo giorno, per vivere emozioni indimenticabili anche vicino casa e senza nemmeno fare la valigia. Altri esempi sono Excellent day Spa e Barber Shop della collezione Relax e Benessere, o Vespa&Love nella collezione dedicata alle esperienze romantiche.

Sul versante opposto rispetto alle esperienze abbiamo i viaggi: arricchiti e ampliati nelle possibilità e nelle destinazioni si va dall’esplorazione di culture iconiche, come per Incredibile India e Incredibile Japan ai soggiorni in luoghi esotici come il già citato Isole da Sogno.

Al centro, tra i due poli opposti, un’infinita selezione di soggiorni e weekend che oltre all’attenzione verso interessi specifici, offre la possibilità di scegliere opzioni dedicate alla coppia, alla famiglia o al divertimento con gli amici. Tra questi ultimi spiccano alcune proposte dedicate ai più giovani come Spa with friends, Ibiza with Friends, Mykonos with friends.

“Definirli cofanetti è decisamente riduttivo”, ha dichiarato Salvatore Sicuso – direttore vendite Boscolo Tours – “Questa collezione è comunque un prodotto Boscolo e quindi gode di tutti i vantaggi dell’esperienza di tour operator sul mercato dal oltre 40 anni. Che vuol dire assistenza ai massimi livelli, flessibilità e, naturalmente, massimo comfort e sicurezza”.

La nuova Boscolo Gift Collection è molto più che una collezione di soggiorni ed esperienze: è un concentrato di emozioni uniche, ideale sia per chi ama viaggiare, sia per chi vuole farsi stupire senza allontanarsi da casa. Un’offerta innovativa, contemporanea e destinata a lasciare un segno nell’attuale panorama turistico.

www.boscologift.com