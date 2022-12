Bufera social contro Chiara Nasti: il figlio ha un peluche da 650 euro

Chiara Nasti posta la foto del peluche da 620 euro del figlio: e i social insorgono

Doveva essere un post di ringraziamento agli amici per un regalo particolarmente gradito dal figlio. Invece la story su Instagram di Chiara Nasti ha acceso un polverone. Brevemente i fatti: l'influenzar, promessa sposa del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, ha partorito lo scorso 16 novembre il figlio Thiago. Il quale, dunque, ha appena festeggiato il suo primo Natale, anche se difficilmente ne avrà memoria. Ebbene, in uno dei tanti post della giovane compare un ringraziamento per un orsacchiotto che, recita la didascalia, "piace tantissimo a Thiago". Ma non si tratta di un peluche qualsiasi, bensì di un preziosissimo Teddy bear di Fendi che viene venduto per 620 euro. E i social sono insorti. Solo che insieme alle critiche per la cifra - oggettivamente esorbitante - spesa per l'orsacchiotto, si sono aggiunte quelle di chi ha sfruttato la situazione per insultare la Nasti ("posti troppo") e perfino il figlio ("sembrava più bello").