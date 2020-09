Cambio chef 'd'autunno' per I Portici (Bologna) e Caffè Garibaldi (Vicenza)

Due ristoranti stellati Michelin iniziano la stagione autunnale con il cambio dello chef. A Bologna, riporta Pambianco News, al ristorante I Portici è arrivato l’ex sous chef di Heinz Beck a La Pergola, Gianluca Renzi, in sostituzione di Emanuele Petrosino, uscito ad agosto dopo poco più di due anni presso il ristorante inserito nel contesto dell’hotel I Portici, acquisito 11 anni fa dal compianto Adriano Aere, già presidente e amministratore di Imperial (fast fashion). Gianluca Renzi è uno dei più quotati allievi di Beck, che lo promosse executive chef prima ad Attimi by Heinz Beck a Milano e poi al Castello di Fighine (Chianti classico). Si tratta del quarto cambio di chef per I Portici, che conquistò la stella con Guido Haverkock in cucina, per poi confermarla negli otto anni di Agostino Iacobucci e nei due anni successivi di Petrosino.

Altro cambio di chef a Vicenza, continua Pambianco News, dove lo storico Caffè Garibaldi ha visto l’ingresso in cucina di Matteo Grandi, al posto di Lorenzo Cogo, la cui società lascia la gestione assunta nel 2016. Termina così l’avventura in città del ristorante El Coq, che sarà sostituito a partire da giovedì 24 settembre dal ristorante Matteo Grandi. Lo chef vicentino arriva da Degusto Cuisine, locale aperto a San Bonifacio, in provincia di Verona, destinato a essere trasformato in osteria. Inizierà invece il 21 settembre il servizio al bistrot al piano terra del palazzo vicentino.