Carlo malato, gli occhi su Camilla. Harry pecora nera, non sapeva nulla

Harry non sapeva del padre e della principessa, ha scoperto tutto dai media

Re Carlo e principessa Kate con problemi di salute. E tutte le attenzioni si spostano sull'ex reietta Camilla. Scrive oggi Repubblica: "Re Carlo out per settimane causa prostata. La principessa Kate ancora in ospedale per un misterioso intervento “all’addome” e obbligata a una lunga riabilitazione fino a Pasqua. Il marito ed erede al trono William che sparirà dalla scena per stare accanto alla consorte malata".

Più spazio dunque alla "ex reietta", l’ex “donna più odiata del Paese” per i tabloid: la 76enne Camilla Parker-Bowles. Secondo Repubblica, "non era mai successo nella storia recente della Royal Family che tre suoi altissimi membri si assentassero contemporaneamente. Ieri il Telegraph ha scritto che il 75enne sovrano sarà via per diverse settimane, forse addirittura un mese".

Insomma, come Kate e William, "è oramai chiaro che presto il re svanirà per settimane. Nel frattempo, altra conseguenza, la “ditta” dovrà ridurre drasticamente i suoi quotidiani impegni pubblici, cruciali perché alimentano il vitale legame tra i reali e il popolo. E così, mentre la Royal Family è nella tempesta, toccherà soprattutto a lei, Camilla: 76 anni e sempre più Queen del popolo, nonostante tutto", conclude Repubblica.

Nel frattempo, tutte le vicissitudini confermano il ruolo sempre più defilato di Harry. Secondo il Corriere della Sera, "a mezzo mondo di distanza dal resto della famiglia, il principe Harry ha apparentemente appreso dei problemi di salute di padre e cognata dai mezzi d’nformazione. Se i Windsor sostengono di averinformato tutti i parenti stretti, inclusi i duchi del Sussex, il prima possibile e in modo diretto, voci riprese dai media britannici indicano che Harry abbia invece saputo la notizia da un avviso comparso sul cellulare".