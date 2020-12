Moda, Carlo Pignatelli: "Il governo sostenga l'artigianato italiano"

"Mai come ora l’artigianato italiano ha bisogno di essere sostenuto. Sta vivendo una situazione molto difficile data dalla crisi sanitaria mondiale e dal relativo brusco calo dei consumi". Questo l'appello che lo stilista Carlo Pignatelli lancia su Affaritaliani.it in occasione della campagna di sensibilizzazione #FATTOINITALIA, promossa proprio per valorizzare le abilità e le potenzialità di questo settore, che va difeso e sostenuto in quanto patrimonio comune e base fondante del tessuto economico del Paese.

"Occorre educare il consumatore all’acquisto consapevole, serve un richiamo all’unità che sostenga le straordinarie abilità e capacità degli artigiani", spiega lo stilista, che da oltre 50 gli anni ha fatto della sartorialità italiana il punto cardine del suo stile, espressione del Made in Italy più autentico e amato nel mondo. "Privilegio e sostengo il più possibile la manodopera, i fornitori e i partner italiani. Penso che la filiera italiana rappresenti un patrimonio di tutti e debba essere salvaguardata".

IL PROGETTO #FATTOINITALIA **************************************** La campagna di sensibilizzazione #FATTOINITALIA è promossa da Carlo Pignatelli con il patrocinio di Confartigianato. Il progetto – che avrà un’anima squisitamente digitale – farà perno sul contributo di una serie di ambassador selezionati tra i personaggi più rappresentativi, che si impegneranno a condividere l’importanza della qualità del fatto a mano attraverso un messaggio declinato sui loro profili Instagram arricchito dagli hashtag #FattoinItalia e #ILoveItalia. A loro sarà anche chiesto di coinvolgere il maggior numero possibile di follower, che saranno invitati a creare altrettanti post caratterizzati dallo stesso spirito per dare vita a un’unica, grande celebrazione dell’artigianalità del Fatto in Italia. “Confartigianato è orgogliosa di rappresentare, anche in questa iniziativa condivisa con Carlo Pignatelli, le imprese a valore artigiano della moda italiana. Un patrimonio di creatività, talento, eccellenza manifatturiera che unisce competenze tradizionali e spinta innovativa e rende le produzioni made in Italy uniche e inimitabili nel mondo. Tutto questo è l‘arte di saper fare e il saper fare con arte, è il simbolo del #fattoinitalia”, ha dichiarato Fabio Pietrella, Presidente di Confartigianato Moda.

Un ricchezza che unisce passato e presente, proiettandosi nel futuro. Un universo ricchissimo di saperi, di competenze e di grandi capacità creative, anche se oggi capita di sentire che nel mondo del lavoro le aziende non trovino le professionalità richieste. "Sicuramente la figura del sarto esperto, colui che ha appreso il mestiere sul campo e che rappresenta la massima espressione dell’artigianalità, non è così facile da trovare. L’approccio a questa attività è molto cambiato nel tempo, a favore dell’omologazione e della produzione industriale, perdendo figure professionali che si formavano in laboratori e tramandavano le preziose nozioni della sartorialità".

Un settore che oggi a maggior ragione ha bisogno di fare più sistema: "La campagna di sensibilizzazione che ho lanciato, #fattoinitalia, vorrebbe anche raggiungere questo obiettivo. Coinvolgere il settore in modo da far sentire maggiormente la nostra voce e le nostre esigenze. Far sistema è più che necessario per ottenere i risultati auspicati".

Sono 79mila le aziende artigiane in Italia, che danno lavoro a oltre 700mila persone. "Il governo dovrebbe sostenere maggiormente questo patrimonio incredibile che abbiamo - riflette ancora Carlo Pignatelli - e che non sempre viene valorizzato e promosso a dovere. Proprio a questo proposito ho recentemente inviato un appello al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte chiedendo, oltre a un sostegno economico nello specifico al compartimento wedding, che è a rischio collasso, anche la possibilità di un confronto mettendo a disposizione la mia esperienza per poter dare suggerimenti utili alla stesura dei futuri provvedimenti".

Maria Carla Rota