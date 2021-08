Caterina Balivo, seno esplosivo su Instagram. I dubbi dei follower: "Rifatto"

Ai fan non è sfuggito, Caterina Balivo ha un seno più grande e pieno e in molti si sono chiesti se questo sia frutto di un ritocchino chirurgico. La conduttrice ed ex modella aveva già smentito queste voci in un’intervista al magazine Gente, ma qualche fan è tornato all'attacco dopo gli ultimi selfie pubblicati su Instagram.

La conduttrice ha spiegato che dopo 2 figli (Guido Alberto di 9 anni e Cora di 4), il suo corpo è maturato e le sue forme sono cambiate. E rispetto al suo seno aveva detto: “Ammetto che è cresciuto: mi hanno spiegato che quando metti su un po’ di ciccia va anche lì. Quindi sì, è più polposo, più bello e tutto naturale”.

Del resto, per la Balivo, i veri valori non sono certo la ricerca ossessiva della perfezione estetica e il rifiuto degli anni che passano. Anzi, già in passato era tornata apertamente sulla questione.

Caterina Balivo

Instagram



Caterina Balivo: "Rotolini, pancetta, smagliature... e allora?"

"Rotolini? Pancetta o panciona, smagliature bianche o rosse? Bacino più largo dopo i parti? E allora?!? W il bikini": così la bellissima Caterina Balivo si presenta su Facebook, dove ha postato due foto di lei al mare in atteggiamento di completo relax.

Caterina Balivo



Ma questa volta la conduttrice, moglie di Guido Maria Brera, non mostra solo il suo look da spiaggia: la showgirl, diventata madrina dell’Oceano per l’Unesco fino al 2030, infatti, vuole lanciare anche un messaggio di accettazione del proprio corpo a tutte le donne. Rotolini, pnacetta, panciona, smagliature o bacino allargato a causa del parto non devono essere un motivo per rinunciare a un bel bikini, meglio se anche comodo, specifica la Balivo.