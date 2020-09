CDSHotels annuncia l'apertura di un nuovo villaggio a Monopoli

CDSHotels non si ferma e guarda al futuro. A maggio 2021 aprirà una nuova struttura: Porto Giardino di Monopoli, incastonato in una delle zone più suggestive e amate della Puglia, a due passi da Castellana Grotte e da Alberobello, nella Valle d’Itria, una zona molto frequentata dal jet set internazionale. Porto Giardino sarà un villaggio all inclusive con una serie di servizi ideali per le famiglie, ma anche per giovani coppie e diversamente giovani.

Avrà tre ristoranti a tema e un’area dedicata completamente alle famiglie e ai loro piccoli.

E sarà l’ideale per i congressi e gli eventi. Equidistante dagli aeroporti di Bari e di Brindisi, ha ben undici sale congressi e ampi spazi sia interni che esterni.

Già in ottobre partiranno i lavori di ristrutturazione a cura di CDSHotels che renderanno il villaggio uno splendido 4 stelle.

Con l’acquisizione di Porto Giardino diventano undici le strutture gestite dalla catena alberghiera CDSHotels, tra le più importanti a livello nazionale. Il gruppo ha infatti ben 5 villaggi in Puglia, da Polignano a Mare a Lido Marini, tutti vicini o incastonati in parchi naturali regionali e oasi protette (Pietrablu Resort&SPA, Riva Marina Resort, Relais Masseria Le Cesine, Alba Azzurra, Costa del Salento Village), uno in Sicilia, il CDSHotels Terrasini - Città del Mare, l’esclusivo cinque stelle Marenea Suite Hotel a Marittima di Diso e tre hotel sui due mari del Salento, Grand Hotel Riviera a Santa Maria al Bagno (Jonio) e Corte di Nettuno e Basiliani a Otranto (Adriatico).

Servizi eccellenti curati sin nei minimi dettagli, pulizia, ottima cucina e tanta spensieratezza e divertimento fanno di una vacanza firmata CDSHotels un soggiorno indimenticabile.



