Cesare Cremonini non è più single: frequenta una nota giornalista Rai. Rumors

Cesare Cremonini, stando ai rumors, non è più single e frequenta un nota giornalista Rai

Il solista dei Lunapop Cesare Cremonini in gran segreto sta frequentando una nota giornalista Rai. A dare la notizia è il settimanale Chi. Solo qualche settimana fa, i fan del cantante erano tristi per la fine della relazione con la giovane Martina Maggiore, cui aveva dedicato il brano "Giovane stupida".

Il settimanale ha lanciato uno dei rumors di questo aprile 2023, che molti ora seguiranno con attenzione. Soprattutto, chi è il volto assai noto di viale Mazzini: per la precisione, una delle giornaliste più affascinanti e più quotate della Tv di Stato, che frequenta Cesare Cremonini?

Tutte le ex fidanzate di Cesare Cremonini

L'ultima relazione di Cesare Cremonini è stata con la Maggiore che su Instagram nei mesi scorsi aveva voluto porre fine alle voci su quella storia durata due anni e mezzo, sottolineando in ogni caso il grande affetto che la legava al suo ex. Sui motivi della rottura, però, nessuno dei due diretti interessati si è mai esposto. Un copione già vissuto in passato, quando Cremonini aveva avuto una storia con la collega Malika Ayane (per cui aveva scritto Hello), dal 2009 al 2011, restando poi amici.

A livello di gossip, si era poi parlato di un flirt con l'ex velina di "Striscia la notizia", la bellissima Ludovica Frasca, prima di conoscere la studentessa Martina, assolutamente lontana dal mondo dello spettacolo. In quel caso però, nessuna conferma. Dopo essersi lasciati hanno mantenuto un rapporto di amicizia.