Chanel, nuovi aumenti dei prezzi: borse più care anche del doppio

Chanel, alcune borse costano anche il doppio dopo il "ritocchino" ai prezzi

I prezzi delle borse Chanel tornano a crescere. Dopo tre aumenti dei listini nel 2021, la maison ha reso più care alcune borse che ora, secondo quanto riporta Reuters, “costano fino al doppio” rispetto al pre-pandemia. “La classica handbag piccola di Chanel" riporta l’agenzia" ora costa 7.750 euro sul sito francese di Chanel, il 6% in più dello scorso novembre. La stessa borsa era in vendita a 5.500 euro a gennaio 2021 e a 4.500 euro a novembre 2019”.

Da parte sua, Chanel ha dichiarato in una nota che "quello che è stato attuato non è un aumento di prezzo, ma un’armonizzazione dei prezzi di tutta la nostra offerta in-store, un principio che applichiamo dal 2015 e che mira a evitare eccessive disparità di prezzo nei mercati in cui siamo presenti”.

Un portavoce avrebbe confermato che i prezzi delle borse, degli accessori principali e del prêt-à-porter sono aumentati giovedì scorso di un ulteriore 6% per cento nella zona euro, del 5% in Gran Bretagna, del 5% in Corea del Sud, dell’8% in Giappone e del 2% in Hong Kong. “I prezzi sono rimasti invariati in Cina e negli Stati Uniti”.

molti grandi brand hanno aumentato i prezzi in seguito alla crisi causata dalla pandemia, ma Chanel, spiega Reuters, "è stata più aggressiva delle rivali, in una mossa che secondo gli analisti mira anche ad aumentare l’esclusività del marchio”.



