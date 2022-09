Chi è Cristiano Iovino, il personal trainer ha fatto perdere la testa a Ilary

Chi è Cristiano Iovino, il personal trainer romano che ha fatto perdere la testa a Ilary Blasi

Il giorno dopo dell'intervista che Francesco Totti ha rilasciato al Corriere della Sera, si ritorna a parlare dell'uomo con cui Ilary Blasi l'ha tradito, così è rispuntato fuori Cristiano Iovino, il personal trainer che avrebbe fatto perdere la testa alla bionda conduttrice.



Ilary Blasi e Cristiano Iovino non hanno mai confermato la presunta relazione, lui stesso all'Adnkronos ha risposto dopo aver letto l'intervista del 'Pupone': "Sì ho letto, vi ringrazio ma di questa cosa non mi interessa proprio parlare".

Chi è Cristiano Iovino, negli ultimi giorni ha disattivato il profilo Instagram

Cristiano Iovino vive e lavora tra Roma e Milano, ha 40 anni e un fisico statuario con numerosi tatuaggi, molti sono simboli fascisti. É un personal trainer, è molto conosciuto tra le palestre della Capitale e del capoluogo meneghino. Ha una passione per la squadra della Lazio, per i motori, in particolare per le motociclette cafè racer e negli ultimi giorni ha disattivato il profilo Instagram.



Cristiano Iovino e le ex fidanzate famose



Cristiano Iovino non è un nuome nuovo nel mondo del gossip, in passato ha avuto delle storie con noti volti televisivi ed influencer. É stato legato all'ex tronista Sabrina Ghio, all'influencer Zoe Cristofoli. Inoltre si è vociferato che il ragazzo abbia avuto un flirt con l'ex corteggiatrice Giulia De Lellis, ma non è mai stato confermato e né smentito dai diretti interessati.