Chi è Pablo Xavier, l'autore della foto fake di Papa Francesco con il piumino

L'autore dell'immagine di Papa Francesco che indossa un maxi piumino si chiama Pablo Xavier

Da quando è apparsa in rete la foto di Papa Francesco che indossa un vistoso piuminio bianco, la rete è andata in tilt. Soprattutto, molti si chiedono chi è l'autore dello scatto o, meglio di questo contenuto virtuale. L'immagine è stata pubblicata su Reddit, prima ha fatto il pieno di like, poi, è stato sospeso dai moderatori della community.

L'autore del fotomontaggio si chiama Pablo Xavier, ha 31 anni, è un ragazzo cresciuto in una famiglia cattolica. Come riporta BuzzFeed News che è riuscito a intervistare il giovane, che all'inizio si è sentito in colpa della popolarità dell'immagine: "Perché in molti la stavano usando per attaccare le presunte spese folli del pontefice".

La storia di Pablo Xavier che con l'IA cerca di ricordare il fratello scomparso

Pablo Xavier non è un designer né un copywriter. È un operaio edile che vive e lavora a Chicago, negli Stati Uniti. Per la prima volta ha usato Midjourney, la popolare IA generativa che produce immagini a partire da un testo, lo scorso novembre, quando è morto suo fratello.

Sempre come riporta BuzzFeed News, Pablo Xavier spiega: "Ho iniziato così, per mitigare il dolore. Creavo nuove foto di mio fratello, visto che non c'era più e mi sono innamorato di questa intelligenza artificiale. Solitamente cerco di creare cose divertenti mi dedico all’arte psichedelica".

Continua Xavier nel suo racconto a BuzzFeed News: "Dopo aver assunto funghi allucinogeni mi è venuta un’idea: fare il Papa. E da quel momento è stato un fiume in piena: il Papa con un piumino Balenciaga, con un Moncler, che passeggia per le strade di Roma e Parigi. Cose di questo tipo”.