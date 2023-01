Chi è Maggie Maurer, la modella che allatta nel backstage. La foto è virale

Chi è Maggie Maurer, la modella che allatta nel backstage. La foto in rete è diventata in poche ore virale

La moda è sempre più inclusiva. Così, dopo aver aperto le porte ai tutti i generi di canoni di fisicità, dalle sfilate dell'Haute Couture parigina 2023, arriva l'immagine scattata nel backstage della sfilata di Schiaparelli, che ritrae la top model Mara Maurer mentre allatta sua figlia.

La foto di Mara Maurer mentre allatta la piccola Nora-Jones, nata il 31 luglio 2022, dalla relazione con il manager di Casablanca Hicham Ghazaoui, è diventata virale in rete in poche ore.

Nel 2016 ricordiamo che la modella Mara Martin si era fatta ritrarre, mentre allattava sulla passerella di Sports Illustrated. Le modelle, a quanto pare, oggi riescono a coinciliare perfettamente la loro professione con la maternità. Quindi non ci sorprende vedere Maggie Maurer postare sui social una fotografia nella quale allatta al seno la figlioletta, mentre attente di sfilare per la prestigiosa griffe Schiaparelli.

Ecco Maggie Maurer coperta dal trucco dorato, ritratta in un momento di grande tenerezza con la figlia Nora-Jones realizzato dalla truccatrice-star Path McGrath. Coperta solo sulle spalle da un asciugamano e un telo protettivo trasparente. Maggie Maurer in poche ore è diventata protagonista di uno scatto virale, all’interno di una sfilata che ha già fatto molto parlare di sé. La foto, la cui didascalia social riporta semplicemente l'hashtag mommy, ha collezionato oltre 17 mila like e centinaia di commenti di apprezzamento.

La professione di modella impone spostamenti nel mondo e orari pesantissimi, ma l'americana Maggie Maurer ha vissuto la maternità senza problemi e conciliandola con le sfilate, come testimoniano le numerose foto scattate per campagne e marchi famosi.

Maggie Maurer è nata negli Usa, classe oltre a essere la musa di Schiaparelli e del suo direttore creativo Daniel Roseberry, lo è stata anche per Calvin Klein. Alta circa un metro e ottanta , 81-62-89 le sue misure (stando alla scheda ufficiale), bionda e occhi verdi, Maurer lavora con le più prestigiose agenzie internazionali di moda.

Il debutto nel 2013 a 23 anni salendo su passerelle illustri, a partire proprio da quella di Calvin Klein. E a seguire altri marchi come Missoni, Damir Doma, Manish Arora e Maison Martin Margiela. Non mancano le cover patinate o servizi su testate del calibro di Dansk e Husk Magazine, o i-D Magazine e W Magazine. Nel 2014 è anche parte della campagna per le collezioni della mitica Vivienne Westwood.