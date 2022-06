Chiara Ferragni vende la lussuosa casa di Los Angeles

L'inprenditrice digitale Chiara Ferragni mette in vendita la lussuosa villa di Los Angeles

All'inizio di maggio Chiara Ferragni aveva annunciato che avrebbe messo in vendita la sua casa di Los Angeles e per l'occasione, grazie all'aiuto di una delle sue assitenti, ha organizzato la vendita di gran parte del suo guardaroba, sottolinenando che il ricavato sarabbe andato in beneficenza.

Ora, l'imprenditrice digitale comunica ufficialmente che la villa dove ha passato uno dei suoi periodi felici, come la nascita di Leone e lo sviluppo della sua carriera, è in vendita. Naturalmente, con una serie di storie pubblicate via Instagram, la prima cosa notata dal followers è il prezzo della dimora: il costo dell'immobile è di 2.699.000 di dollari, al cambio 2.550.000 euro.

L'annuncio dell'appartamento è stato pubblicato anche sul sito e sui profili social dell'agenzia: "Casa a un piano del 1918 ristrutturata e ampliata chiavi in ​​mano situata in una strada alberata molto ricercata nella storica Spaulding Square". E ancora, si legge: "Goditi una casa inondata di luce con 4 letti e 3 bagni con un concetto moderno e aperto. Nessun dettaglio è stato perso durante il rinnovamento totale di questa casa: pavimenti in legno di quercia a listoni larghi, nuova cucina gourmet, frigorifero per vini, gamma Wolf, forno a microonde, ripiani in pietra, coperture automatiche personalizzate per finestre, porte francesi del maestro che conducono al grande cortile spazio e altro ancora".