Christian De Sica: "E basta, siete diventati così cafoni"

Lo sfogo di De Sica: "Siete diventati così cafoni"

Christian De Sica si lancia in uno sfogo sincero e chiede al popolo del web: "Ma certe persone non si so' rotte le palle di pubblicare quello che mangiano, mentre ballano abbracciati e poi si odiano, le panoramiche delle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i tuffi?". "E basta! Ma possibile essere diventati così cafoni?", aggiunge.

L'attore ha voluto condividere la sua riflessione pubblicamente, sollevando un vespaio di polemiche. Sull'appellativo di "cafoni" in molti si sono opposti, ricordando che Christian De Sica nei cinepanettoni ha spesso fatto la caricatura dell'uomo medio italiano. Tuttavia non si può non negare la moltitudine di foto uguali e Christian De Sica non è l'unico che finora ha denunciato la tendenza dell'uniformarsi più che a distinguersi.