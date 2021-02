Cibi per migliorare l'udito: la dieta per proteggere le orecchie

Cibi per migliorare l'udito: una corretta alimentazione permette di preservarlo non solo per gli anziani

E' risaputo che alcuni alimenti aiutano a combattere problemi di salute quotidiani. Si dice, ad esempio, che le carote facciano bene alla vista mentre il peperoncino è amico del cuore. Al di là dei luoghi comuni, certi cibi possono effettivamente avere effetti benefici, anche quando si parla di udito. Una corretta alimentazione, che favorisce la circolazione sanguigna fondamentale per il funzionamento corretto di questo senso, può aiutare a preservarlo ed evitare di perderlo con il passare del tempo.

Cibi per migliorare l'udito: cosa mangiare per proteggere le orecchie

Le vitamine B9 e B12 sono ideali per conservare l'udito. Studi medici confermano che la loro carenza può portare a una perdita del sentire fino al 30%. La vitamina B si trova soprattutto nelle uova, carne, latte e suoi derivati. E' abbondante anche in verdure come legumi, spinaci, asparagi e rape.

Allo stesso modo anche minerali come magnesio, potassio e zinco possono aiutare a mantenere le orecchie in salute. Questi minerali si trovano in alimenti come patate, pomodori, yogurt e verdura in generale. Gli immancabili Omega3, poi, hanno effetti benefici sull'organismo in generale in quanto combattono i radicali liberi. Gli Omega3 così come lo zinco, fondamentali per potenziare il sistema immunitario, si trova soprattutto nel pesce.

Questi elementi sono utili soprattutto per gli over 60 ma permettono di ottenere ottimi risultati a qualsiasi età.

Prima di modificare la propria dieta, però, il consiglio è sempre quello di rivolgersi al proprio medico, nutrizionista o dietologo per incappare in eventuali problemi di salute.