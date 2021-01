Cinema, i nuovi supereroi: Zorro con curve mozzafiato e la fatina con i baffi

Il cinema sta per dire addio a tutti gli stereotipi, basta supereoi muscolosi e donne indifese. Si cambia rotta, sono in arrivo la James Bond donna, la Sherlock Holmes tutta curve e la Zorro senza più baffetti. La nuova frontiera di cinema e tv: tramutare lui in lei. E l’uomo? Diventa fatina nelle fiabe. Prendi per esempio Zorro. Ha sempre avuto i baffetti da sparviero e il fisico da torero. Era il simbolo dell’uomo che non doveva chiedere mai, il vestito di Carnevale preferito dai maschietti. Ma adesso - si legge sul Giornale - cambia tutto. Zorro sarà una donna. I fratelli Rodriguez, ideatori del progetto per la Nbc, hanno trasformato Sofia Vergara, l’attrice che lo interpreterà, in un’artista underground di oggi che combatte le ingiustizie, ma Sola Dominguez, il personaggio interpretato, altri non è che la pronipote di Don Diego de La Vega. Vedremo se lascerà il segno.

Stesso discorso - prosegue il Giornale - per James Bond, da sempre icona sciupafemmine e vagamente maschilista. A sostituire Daniel Craig, che si consegnerà alla pensione in No time to day, sarà Lashana Lynch, trentaduenne britannica come l’originale. E Sherlock Holmes? Anche l’intuito maschile del più famoso detective di sempre diventa femminile. Per la serie tv omonima i suoi creatori Mark Gatiss e Steve Moffat, hanno cominciato il casting: si parla di Michelle Gomez, Phoebe Waller-Bridge, Jodie Comer. E anche per "lui" è pronta la trasformazione. Nella nuova Cenerentola Billy Porter, stella di Broadway e paladino Lgbt sarà la nuova Fatina