Cividini lancia #Indossarearte, omaggio all'alto artigianato italiano

“30 anni fa, quando è nato il brand, mentre il mercato della moda era dominato dalle macchine, noi facevamo già tutto a mano” - è nelle parole stesse di Piero Cividini l’essenza di “#INDOSSAREARTE”, un progetto speciale che celebra l’alto artigianato italiano da cui prendono vita, da sempre, le collezioni del suo brand. Sono 7 gli artisti coinvolti che – utilizzando diverse tecniche dal tie and dye all’ aerografo, rendono unico ciascuno dei 30 capi della collezione.Nel momento in cui si assiste alla riscoperta di quel heritage atemporale, caratteristico e intimamente sostenibile che fa la differenza in un prodotto, la maison italiana fondata da Piero e Miriam Cividini si fa interprete privilegiata di una tendenza che, nelle sue creazioni, è sempre stata un valore assoluto.

Le maglie della collezione “Fatto a Mano”, tutte realizzate con telai amanuensi e nei filati più pregiati, raccontano una storia preziosa di qualità, di design e di lavorazioni, intrecciata - è proprio il caso di dirlo – con l’abilità e il savoir faire dei migliori artigiani italiani chiamati a portare la propria unica e speciale visione della creatività. Ogni capo di questo progetto riporterà una Label col nome dell’artigiano che ha realizzato la maglia. “Tutelare il patrimonio umano e artistico dell’alto artigianato non è solo una delle nostre principali missioni ma è anche un dovere culturale. Cividini si adopera fin dalla sua fondazione a valorizzare le straordinarie abilità degli artigiani per promuovere un capitale vitale e unico” ha dichiarato Piero Cividini, CEO e Direttore Creativo insieme a Miriam.

I capi sono acquistabili in numerose boutique e department stores sparsi nel mondo da La Tenda e BEL a Milano ad Isetan a Tokyo, Naja Sports a Fukuoka, Cashmere & Silk a Mosca, Rainbow a Nanjing, Sanahunt a Kiev, Ma vie sur Mars a Ginevra, 4 Stagioni a Coira, Susanne Jacobs a Duesseldorf, Koelbe & Brunotte a Stoccarda,Aquel a Sudney, Seeberger a Dornbirn,N.Y.C Spirito a Bruxelles, Atmosphere a Monaco, Le Civette a Parigi, Ruby Collection a Seul, Tuo Tuo a Taipei, Avant Garde a Beverly Hills, Susann Lawrence a New York e molti altri. Pioniere nel portare avanti una visione slow del fashion in cui la produzione hand made è prioritaria, con questo progetto Cividini riafferma la visione etica del suo stile in cui la tutela dell’eccellenza artigiana e la diffusione delle competenze rispondono alla volontà di portare nel domani il valore del savoir faire antico.