Colori fluo, design minimal e... I migliori trend di intimo nel 2023. FOTO

Le tendenze di intimo più in voga nel 2023

L’evento di riferimento per il mercato italiano di intimo, lingerie e homewear che ogni anno chiama a raccolta i migliori marchi internazionali del settore nella Fortezza da Basso di Firenze, svela in anteprima assoluta i quattro temi che definiranno le tendenze autunno inverno 2023/24.

Si tratta di una approfondita e scrupolosa analisi sociale e stilistica messa a punto distillando le direction dei più importanti trend forecaster del mondo per poi perfezionarsi al dettaglio grazie alla condivisione con i brand del comparto.

Bold colours

Corsetteria, underwear e loungewear escono dalla comfort zone per accendersi di colori fluo, elettrici e pieni di vita. Il design si fa più minimalista e rassicurante per lasciar spazio ad una scarica cromatica che sa essere seducente e intrigante.

Retro silhouettes

Un ritorno al futuro. La corsetteria si riappropria dei suoi codici tradizionali, della sua infallibile opulenza e della funzione primitiva per cambiare di aspetto con una più sofisticata tecnicità per un comfort ottimale. Pizzi e ricami ne disegnano la silhouette con bra costruiti e culotte alte, motivi ornamentali, foliage e grafici per un inno contemporaneo alla seduzione pura.

A new basic

L’underwear di ordinanza ha le ore contate. Oggi si può osare fino all’outerwear, ovvero esternare l’intimo, purché tecnico e moderno. Il basico per come lo conosciamo è in piena evoluzione grazie all’impiego di materiali più moderni, pratici e confortevoli e perché no anche più belli da vedere.

E’ un intimo che si ispira alla tradizione asiatica, rigoroso e mai volgare, tecnologico e quotidiano. Oltre ai colori classici grigio, nudo e nero viene presentato nei toni pastello o autunnali

Stay at home. Unboxing lounge set

Confidenziale e rassicurante, delicato come una carezza, morbido come un pensiero. Chiunque preferirebbe stare a casa. Il loungewear si è evoluto in pandemia e torna nelle nostre case più sicuro di sé. Più audace e talvolta ironico. Ha capito che non possiamo farne a meno. I tessuti si fanno più organici e morbidi, i look come i colori spaziano dal serioso al giocoso, spesso proposti in un set coordinato o come onepiece.