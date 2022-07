Compleanni oggi: i compleanni VIP del 1 luglio 2022

Tutti i compleanni di oggi 1 luglio 2022

Oggi 1 luglio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Pamela Anderson

Nata a Ladysmith l'1 luglio 1967, oggi compie 55 anni

Pamela Denise Anderson è una modella, attrice, showgirl e produttrice televisiva canadese ma naturalizzata statunitense. Inizia la sua carriera come modella di PlayBoy ma ha ottenuto la celebrità nel ruolo della bagnina C.J. Parker in Baywatch tra il 1992 e il 1997. In passato è stata legata a Tommy Lee e Kid Rock.

Mariastella Gelmini

Nata a Leno l'1 luglio 1973, oggi compie 49 anni

Mariastella Gelmini è una politica italiana. Dal 2008 al 2011 ha ricoperto il ruolo di ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel 4° governo Berlusconi e di capogruppo di Forza Italia alla Camera dal 2018 al 2021. Attuamente è ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie nel governo Draghi. Dal 2016 è consigliera comunale per la città metropolitana di Milano.

Ivana Mrazova

Nata a Vimperk l'1luglio 1992, oggi compie

Ivana Mrazova è una modella e personaggio televisivo ceca naturalizzata italiana. La notorità arriva nel ruolo di valletta di Gianni Morandi al Festival di Sanremo nel 2012. Nel 2017 si classifica terza al Grande Fratello VIP. Nel 2021 ha concluso la relazione con Luca Onestini.

Lodo Guenzi

Nato a Bologna l'1 luglio 1986, oggi compie 36 anni

Lodo Guenzi è un attore, dj, cantante e personaggio televisivo. Inizia la carriera di dj a Radiocittà Fujiko per poi diventare nel 2009 il frontman del gruppo Lo Stato Sociale. Ha preso il posto di Asia Argento come giudice della 12esima edizione di X-Factor.

Roberta Bruzzone

Nata a Finale Ligure l'1 luglio 1973, oggi compie 49 anni

Roberta Bruzzone è una criminologa, psicologo forense e personaggio televisivo. E' diventata particolarmente nota per il suo coinvolgimento nell'omicidio di Avetrana come consulente per la difesa di Michele Misseri. In passato aveva già fatto consulenze in altri casi di cronaca nera come la strage di Erba.

Rocco Casalino

Nato a Frankenthal l'1 luglio 1972, oggi compie 50 anni

Rocco Casalino è un giornalista, politico e volto televisivo. Nel 2008 acquista notorietà per la partecipazione al Grande Fratello. Nel 2011 inizia la militanza nel Movimento 5 Stelle e tre anni ne diventa il portavoce. Dal 2018 al 2021 è stato capo dell’ufficio stampa dell'ex presidente Giuseppe Conte.

