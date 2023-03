Compleanni oggi: i compleanni VIP del 10 marzo 2023

Tutti i compleanni di oggi 10 marzo 2023

Oggi 10 marzo sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Samuel Eto'o

Nato a Nkon il 10 marzo 1981, oggi compie 42 anni

Samuel Eto'o Fils è un dirigente sportivo ed ex calciatore camerunese, di ruolo attaccante. In carriera ha vinto 3 campionati spagnoli, 1 Coppa di Spagna, 2 Supercoppe di Spagna, 2 Champions League con il Barcellona e 1 scudetto, 2 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Champions League e 1 Mondiale per club con l'Inter. Con il Camerun ha vinto la Coppa d'Africa nel 2000 e 2002 ed è il capocannoniere storico. E' stato eletto 4 volte calciatore africano dell'anno e nel 2007 il miglior calciatore africano del secolo dalla CAF. Nel 2021 entra nella Hall of Fame dell'Inter. Dal 2021 presidente della Federazione calcistica del Camerun.

Sharon Stone

Nata a Meadville il 10 marzo 1958, oggi compie 65 anni

Sharon Vonne Stone è un'attrice, produttrice cinematografica ed ex modella statunitense. Debutta nel 1980 con Stardust Memories. La celebrità a livello mondiale arriva con Basic Instinct. Altri suoi film celebri sono Casinò, Basta guardare il cielo e La dea del successo. Ha vinto un Emmy per la serie The Practice - Professione avvocati.

Eva Herzigova

Nata a Litvinov il 10 marzo 1973, oggi compie 50 anni

Eva Herzigová è una supermodella e attrice ceca naturalizzata italiana. Ha sfilato per tutti i principali marchi di moda e ha ottenuto la popolarità in Italia per lo spot del Campari Soda nel 1995. Nel 1998 conduce il Festival di Sanremo.