Compleanni oggi: i compleanni VIP del 11 febbraio 2023

Tutti i compleanni di oggi 11 febbraio 2023

Oggi 11 febbraio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Jennifer Aniston

Nata a Los Angeles l'11 febbraio 1969, oggi compie 54 anni

Jennifer Joanna Aniston è un'attrice statunitense diventata famosa con il ruolo di Rachel Green in Friends (1994-2004), che le ha permesso di vincere un Emmy e un Golden Globe. Ha poi partecipato a diversi altri film di successo come Una settimana da Dio (2003), Ti odio, ti lascio, ti...(2006), Io e Marley (2008), The Good Girl (2002) e Cake (2014). E' stata sposata con Brad Pitt dal 2000 al 2005.

Ciro Ferrara

Nato a Napoli l'11 febbraio 1967, oggi compie 56 anni

Ciro Ferrara è un allenatore ed ex calciatore, di ruolo difensore. Con le maglie di Napoli e Juventus ha vinto 7 scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa Uefa, 5 Supercoppe italiane, una Chiampions League, una Coppa intercontinentale e una Coppa Intertoto.

Magda Gomes

Nata a San Paolo l'11 febbraio 1978, oggi compie 45 anni

Magda Gomes da Silva è una modella, stilista e showgirl brasiliana. Ottiene la popolarità nel 2004 con Markette e poi con Guida al campionato. Nel 2011 partecipa all'Isola dei Famosi. L'anno successivo lascia la carriera di modella, si trasferisce a Miami e intraprende quella di stilista.