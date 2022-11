Compleanni oggi: i compleanni VIP del 11 novembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 11 novembre 2022

Oggi 11 novembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Liudmila Radchenko

Nata a Omsk l'11 novembre 1978, oggi compie 44 anni

Liudmila Vladimirovna Radchenko è una pittrice, attrice e modella russa. Ha ottenuto il successo in Italia nel 2001 come ballerina a La sai l'ultima? e poi l'anno seguente come "letterina" a Passaparola. Dal 2013 è sposata con la Iena, Matteo Viviani.

Leonardo DiCaprio

Nato a Los Angeles l'11 novembre 1974, oggi compie 48 anni

Leonardo Wilhelm DiCaprio è un attore, sceneggiatore, produttore cinematografico e ambientalista statunitense. Ottiene la fama internazionale con il film Titanic nel 1997 e vince nel 2016 l'Oscar come miglior attore per Revenant - Redivivo. Nel 2014 è stato nominato Messaggero della Pace dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon.

Alessia Marcuzzi

Nata a Roma l'11 novembre 1972, oggi compie 50 anni

Alessia Marcuzzi è una conduttrice televisiva, attrice, imprenditrice ed ex modella. Debutta in TV negli Anni 90 ottenendo la notorietà per programmi come Festivalbar e Mai dire Gol. Nel 2001 docude Le Iene per poi partecipare ad alcune fiction. Dal 2009 al 2015 conduce il Grande Fratello e dal 2015 al 2019 l'Isola dei Famosi. Nello stesso anno torna a Le Iene e conduce Teptation Island. Nel 2022 condurrà il programma Boomerissima su Rai2. In passato ha avuto relazioni con Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti.

Fabrizio Pregliasco

Nato a Milano l'11 novembre 1959, oggi compie 63 anni

Frabrizio Pregliasco è un medico e direttore Sanitario d'Azienda presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Ha raggiunto la notorietà come divulgatore durante l'emergenza di Covid-19.