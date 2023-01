Compleanni oggi: i compleanni VIP del 12 gennaio 2023

Tutti i compleanni di oggi 12 gennaio 2023

Oggi 12 gennaio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Bruno Barbieri

Nato a Medicina il 12 gennaio 1962, oggi compie 61 anni

Bruno Barbieri è un cuoco, personaggio e conduttore televisivo. Durante la sua carriera di chef è stato insignito di 7 stelle Michelin. E' noto al grande pubblico per essere uno dei giudici di Masterchef Italia e per per il programam Bruno Barbieri - 4 Hotel.

Maddalena Corvaglia

Nata a Galatina il 12 gennaio 1980, oggi compie 43 anni

Maddalena Corvaglia è una conduttrice televisiva e showgirl. Nel 1999 si fa conoscere dal grande pubblico come velina bionda a Striscia la Notizia. Nel 2002 conduce la striscia riassuntiva di Operazione Trionfo, per diventare poi inviata per Stranamore e co-conduttrice di La domenica del villaggio. Nel 2014 partecipa a Si può fare! e nello stesso anno inizia la conduzione di My Bodyguard. Ha avuto una relazione con Enzo Iacchetti e nel 2017 si è separata da Stef Burns, chitarrista della band di Vasco Rossi.

Jeff Bezos

Nato ad Albuquerque il 12 gennaio 1964, oggi compie 59 anni

Jeffrey Preston Bezos, nato Jorgensen, è un imprenditore e informatico statunitense noto per avere fondato il colosso dell'e-commerce Amazon e per essere l'amministratore delegato dell'agenzia spaziale privata Blue Origin. E' anche proprietario del Washington Post. A gennaio 2023 è il quarto uomo più ricco al mondo con 107,9 miliardi di dollari secondo la rivista Forbes.

Giordana Angi

Nata a Vannes il 12 gennaio 1994, oggi compie 29 anni

Giordana Angi è una cantautrice e produttrice discografica italiana con cittadinanza francese. Dopo la partecipazione a Sanremo Giovani nel 2012, partecipa ad Amici di Maria De Filippi e si fa conoscere dal grande pubblico. Nel 2020 partecipa a Sanremo con il brano Come mia madre e ha scritto altre canzoni per Tiziano Ferro, Alessandro Amoroso e Nina Zilli. Nel 2022 fonda l'etichetta 21co.