Compleanni oggi: i compleanni VIP del 13 gennaio 2023

Tutti i compleanni di oggi 13 gennaio 2023

Oggi 13 gennaio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Stefania Belmondo

Nata a Vinadio il 13 gennaio 1969, oggi compie 54 anni

Stefania Belmondo è un'ex fondista che ha vinto dieci medaglie olimpiche (seconda in campo femminile, alla russa Smetanina) e tredici iridate. Nel suo palmares vanta 23 vittorie in gare di Coppa del Mondo, che la rendono l'italiana più vincente di sempre nel circuito mondiale. E' la seconda atleta donna più medagliata nella storia Olimpica dell'Italia dopo Arianna Fontana. Dal 2003 è commentatrice per la Rai per le gare di fondo.

Orlando Bloom

Nato a Canterbury il 13 gennaio 1977, oggi compie 46 anni

Orlando Jonathan Blanchard Bloom è un attore britannico noto per il ruolo di Legolas ne Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, per quello di Will Turner nella saga di Pirati dei Caraibi e per film storici come Le crociate e Troy. E' stato legato all'attrice Kate Bosworth per poi sposare la modella Miranda Kerr. Dopo la separazione si fidanza ufficialmente con Katy Perry, che le ha dato una figlia.