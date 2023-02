Compleanni oggi: i compleanni VIP del 17 febbraio 2023

Tutti i compleanni di oggi 17 febbraio 2023

Oggi 17 febbraio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Michael Jordan

Nato a New York il 17 febbraio 1963, oggi compie 60 anni

Michael Jeffrey Jordan è un ex cestista ed ex giocatore di baseball statunitense e oggi presidente dei Charlotte Hornets. Nel 1991 vince il primo titolo con i Chicago Bulls, a cui ne seguiranno altri 5 (1992, 1993, 1996, 1997, 1998) con una breve pausa in cui si dedica al baseball. Nel 1999 si ritira per poi tornare a giocare per i Washington Wizars dal 2001 al 2003, anno in cui si ritira ufficialmente.

Ed Sheeran

Nato ad Halifax il 17 febbraio 1991, oggi compie 32 anni

Edward Christopher Sheeran è un cantautore britannico che ha ottenuto la fama mondiale nel 2011 con il suo terzo album +. Tra i suoi brani più celebri figurano Sing, Don't, Thinking Out Loud, Bloodstream e Photograph, Shape of You e Perfect. Ha vinto 4 Grammy Award e 6 BRIT Award.

Marc Marquez

Nato a Cervera il 17 febbraio 1993, oggi compie 30 anni

Marc Márquez Alentà è un pilota motociclistico spagnolo per Honda Repsol. E' stati campione del mondo della classe 125 nel 2010, della Moto2 nel 2012 e della MotoGP nel 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Valeria Mazza

Nata a Rosario il 17 febbraio 1972, oggi compie 51 anni

Valeria Raquel Mazza, coniugata Gravier, è una supermodella e conduttrice televisiva argentina. Diventa famosa nel 1996 per la copertina di Sport Illustrated. Nello stesso anno conduce il Festival di Sanremo. Nel 1997 conduce Domenica In e nel 2001 il progamma Scommettiamo che?...