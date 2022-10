Compleanni oggi: i compleanni VIP del 19 ottobre 2022

Tutti i compleanni di oggi 19 ottobre 2022

Oggi 19 ottobre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Dario Franceschini

Nato a Ferrara il 19 ottobre 1958, oggi compie 64 anni

Dario Franceschini è un politico e scrittore. Dal 2021 è ministro della cultura nel governo Draghi dopo esserlo stato in quelli di Renzi, Gentiloni e Conte II. E' stato anche sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nei governi D'Alema II e Amato II, oltre che di ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di governo nell'esecutivo guidato da Letta. E' stato tra i fondatori del Partito Democratico nel 2007 e suo primo vicesegretario.

Barbara Palombelli

Nata a Roma il 19 ottobre 1953, oggi compie 69 anni

Barbara Palomberlli è una giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica. Inizia la carriera a Rai Radio 2. Dal 1984 a 1987 collabora con Il Giornale e successivamente passa come vicecaporedattrice a Panorama. Nel 1989-90 scrive per il Corriere della Sera, quotidiano in cui ritorna nel 2006 dopo una breve esperienza a Repubblica. Nel 2003 è co-conduttrice a Otto e Mezzo e dal 2010 è opinionista per Quarto Grado. Dal 2013 conduce Forum e Stasera Italia.

Tibero Timperi

Nato a Roma il 19 ottobre 1964, oggi compie 58 anni

Tiberio Timperi è un giornalista e conduttore radiofonico e televisivo. Inizia la carriera in radio per poi passare negli Anni 90 prima a Telemontecarlo e poi a Mediaset per lavorare al TG4 e Studio Aperto. Nel 1997 è in Rai per condurre programmi come Mezzogiorno in famiglia e dal 2011 è alla guida di Unomattina in famiglia. Dal 2018 conduce La vita in diretta.