Compleanni oggi: i compleanni VIP del 23 giugno 2022

Tutti i compleanni di oggi 23 giugno 2022

Oggi 23 giugno sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Fabio Volo

Nato a Calcinate il 23 giugno 1972, 50 anni

Fabio Volo, pseudonimo di Fabio Luigi Bonetti, è un attore, scrittore, conduttore radiofonico e televisivo, sceneggiatore e doppiatore. Inizia la carriera in Radio Capital per poi condurre tre edizioni de Le Iene. Al cinema è conosciuto soprattutto per il suo ruolo in Manuale d'amore 2 - Capitoli successivi. Il suo libro È una vita che ti aspetto è diventato un best seller nel 2003.

Zinedine Zidane

Nato a Marsiglia il 23 giugno 1972, oggi compie 50 anni

Zinédine Yazid Zidane è un ex calciatore di ruolo centrocampista e allenatore francese. Da giocatore ha vinto 2 scudetti, 1 Supercoppa italiana, 1 Supercoppa Europea, 1 coppa Intercontinentale con la Juventus, 1 campionato spagnolo, 1 Supercoppa di Spagna, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea, 1 coppa Intercontinentale con il Real Madrid oltre a un Mondiale con la Francia nel 1998 per cui vince il Pallone d'Oro e un Europeo nel 2000. Da allenatore dei Blancos ha vinto 2 campionati, 2 Supercoppe di Spagna, 3 Champions League, 2 Supercoppe europee e 2 Mondiali per club.

Leggi le ultime news su:

Francesca Schiavone

Nata a Milano il 23 giugno 1980, oggi compie 42 anni

Francesca Schiavone è una ex tennista vincitrice di 8 tornei WTA in singolare e 7 in doppio. Vincitrice del Roland Garros 2010 è stata la prima italiana a vincere un torneo del Grande Slam nel singolare e 'unica a disputare due finali. Nella classifica WTA ha raggiunto la quarta posizione. Da maggio a giugno 2021 è stata l'allenatrice di Petra Martić.

Alessia Filippi

Nata a Roma il 23 giugno 1987, oggi compie 35 anni

Alessia Filippi è un'ex nuotatrice. Ai Mondiali di Shanghai e Olimpiadi di Pechino vince l'argento nei 400 misti e 800 stile libero. Agli Europei vince 6 ori e un argento. Nel 2011 partecipa al programma Ballando con le stelle. Nel 2012 annuncia il ritiro a soli 25 anni.

Maria Mazza

Nata a Weehawken il 23 giugno 1975, oggi compie 47 anni

Maria Mazza è una showgirl, attrice e modella italiana con cittadinanza americana. Nel 1996 si classifica terza a Miss Italia ma la popolarità arriva due anni dopo grazie alla relazione con Francesco Totti. Dal 2012 è parte del cast del programma di Canale 5 Avanti un altro! nel ruolo della Dottoressa