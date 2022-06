Italia ripescata ai mondiali? In Qatar ci stanno prendendo in giro...

Il Qatar rilancia la statua con la famosa testata

Un ulteriore segnale del fatto che l'Italia non parteciperà ai mondiali in Qatar è la decisione di reinstallare la statua dedicata alla famosa testata di Zidane a Materazzi, nella finale dell'edizione 2006. Nel 2013 il monumento venne rimosso pochi giorni dopo la sua installazione, per via delle proteste di chi sosteneva che promuovesse l'idolatria e la violenza.

Con il mondiale che si avvicina, ora la statua viene ricollocata in bella mostra. Sheikha al-Mayassa al-Thani, sorella dell'emiro regnante in Qatar, spiega: "Le società evolvono. Ci vuole tempo, ma la gente può abituarsi alle cose che inizialmente criticava. Zidane è un grande amico del Qatar e un modello per il mondo arabo".

Lui sì, evidentemente l'Italia no. Tra le motivazioni dei critici nei confronti della statua c'era anche l'atto di violenza gratuita nei confronti di un giocatore della squadra che quella finale l'aveva vinta. Dopo quel successo, però, l'esperienza mondiale degli azzurri è stata disastrosa: due eliminazioni al primo turno (2010 e 2014) e due mancate qualificazioni (2018 e 2022).





Leggi anche: