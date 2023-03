Compleanni oggi: i compleanni VIP del 23 marzo 2023

Tutti i compleanni di oggi 23 marzo 2023

Oggi 23 marzo sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Andrea Dovizioso

Nato a Forlimpopoli il 23 marzo 1986, oggi compie 37 anni

Andrea Dovizioso è un pilota motociclistico. Campione del mondo della classe 125 nel 2004, l'anno successivo debutta in 250 con la Honda. Nel 2008 passa in MotoGP e nel 2012 corre per la Yamaha. Dal 2013 al 2020 fa parte del team ufficiale della Ducati. Nel 2021 firma per il team SIC Racing ma nel 2022 corre per Yamaha WithU RNF. A fine anno annuncia il ritiro dalle competizioni.

Serena Grandi

Nata a Bologna il 23 marzo 1956, oggi compie 67 anni

Serena Grandi, pseudonimo di Serena Faggioli, è un'attrice e personaggio televisivo. Ottiene la fama negli Anni 80 con film erotici e film come Rimini Rimini e Roba da ricchi. Ha recitato anche in Radiofreccia, Il papà di Giovanna e La grande bellezza. Nel 2017 partecipa al Grande Fratello VIP. E' stata fidanzata con Adriano Panatta.

Walter Samuel

Nato a Firmat il 23 marzo 1978, oggi compie 45 anni

Walter Adrián Samuel è un allenatore di calcio ed ex giocatore argentino, di ruolo difensore, oggi collaboratore tecnico della nazionale argentina. In carriera vince 2 campionati argentini e 1 Coppa Libertadores con il Boca Junior oltre a 6 scudetti, 5 Supercoppe italiane, 3 Coppe Italia e 1 Champions League con l'Inter. Ha vestito anche le maglie di Roma e Real Madrid.