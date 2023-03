Compleanni oggi: i compleanni VIP del 24 marzo 2023

Tutti i compleanni di oggi 24 marzo 2023

Oggi 24 marzo sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Corrado Formigli

Nato a Napoli il 24 marzo 1968, oggi compie 55 anni

Corrado Formigli è un giornalista, autore televisivo, conduttore televisivo e radiofonico. Inizia la carriera di giornalista a Paese Sera negli Anni 80. Passa poi al Manifesto e nel 1994 arriva in Rai per Tempo Reale. Dal 1996 al 1998 è a Moby Dick su Mediaset, Nel 2000 torna in Rai per poi passare a Sky TG 24 nel 2003 per Controcorrente. Nel 2006-2008 conduce La Zanzara su Radio 24. E' stato poi autore per Annozero. Dal 2011 conduce Piazzapulita su La7.

Jessica Chastain

Nata a Sacramento il 24 marzo 1977, oggi compie 46 anni

Jessica Michelle Chastain è un'attrice e produttrice cinematografica statunitense. Debutta a teatro nel 1998 con Romeo e Giulietta e poi al cinema nel 2008 con Jolene. Diventa nota nel 2011 con The Tree of Life e The Help. Nel 2012 vince un Golden Globe per Zero Dark Thirty. Nel 2021 vince l'Oscar come migliore attrice non protagonista per Gli occhi di Tammy Faye.

Giorgio Gori

Nato a Bergamo il 24 marzo 1960, oggi compie 63 anni

Giorgio Gori è un giornalista, produttore televisivo e politico italiano E' sindaco di Bergamo dal giugno 2014. Ha fondato la casa di produzione Magnoli ed è stato diretto di Canale 5 e Italia 1. E' sposato dal 1995 con Cristina Parodi.