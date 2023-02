Compleanni oggi: i compleanni VIP del 25 febbraio 2023

Tutti i compleanni di oggi 25 febbraio 2023

Oggi 25 febbraio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Gianluigi Donnarumma

Nato a Castellamare di Stabia il 25 febbraio 1999, oggi compie 24 anni

Gianluigi Donnarumma è un calciatore e attuale portiere del Paris Saint-Germain. Esordisce col Mlan a 16 anni e 8 mesi. Con i rossoneri vince una Supercoppa italiana nel 2016. Nel 2021 si trasferisce al PSG, con cui vince un campionato francese e una Supercoppa di Francia. Nello stesso anno vince l'Europeo con la Nazionale.

Flavia Pennetta

Nata a Brindisi il 25 febbraio 1982, oggi compie 41 anni

Flavia Pennetta è un'ex tennista italiana che in carriera ha vinto gli US Open 2015, seconda italiana di sempre dopo Francesca Schiavone a vincere un torneo del Grande Slam. Ha poi vinto 11 tornei WTA in singolare ed è stata la prima italiana a entrare nella top ten della classifica mondiale. Nel doppio ha vinto 17 tornei tra cui l'Australian Open 2011 e i WTA Tour Championships 2010. Ha vinto anche 4 volte la Fed Cup con l'Italia. Nel 2015 si ritira ufficialmente dal tennis e diventa commentatrice per Sky Sport ed Eurosport. Dal 2016 è sposata con Fabio Fognini.

Teo Teocoli

Nato a Taranto il 25 febbraio 1945, oggi compie 78 anni

Teo Teocoli, all'anagrafe Antonio Teocoli, è un comico, imitatore, cabarettista, attore, cantante, conduttore televisivo e regista teatrale. Inizia la carriera come musicista e negli Anni 70 debutta come comico al Derby. Nel 1973 debutta in TV con Il poeta e il contadino ma il successo arriva con Non lo sapessi ma lo so nel 1982 Ha poi condotto Striscia la Notizia, Mai dire Gol e Scherzi a parte

Rosa Perrotta

Nata a Salerno il 25 febbraio 1989, oggi compie 34 anni

Rosa Perrotta è una influencer e personaggio televisivo. Nel 2012 partecipa a Veline, poi nel 2016 è concorrente a Ciao Darwin. Nel 2016 partecipa a Uomini e Donne dove incontra il compagno Pietro Tartaglione. Nel 2018 partecipa all'Isola dei Famosi.