Compleanni oggi: i compleanni VIP del 27 gennaio 2023

Tutti i compleanni di oggi 27 gennaio 2023

Oggi 27 gennaio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Georgina Rodriguez

Nata a Buenos Aires il 27 gennaio 1994, oggi compie 29 anni

Georgina Rodríguez Hernández è una modella e influencer spagnola. Dal 2016 ha una relazione con Cristiano Ronaldo, a cui ha dato 2 figli. Nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo. E' protagonista del docufilm di Netflix, Sono Georgina, del 2022.

Ultimo

Nato a Roma il 27 gennaio 1996, oggi compie 27 anni

Niccolò Morriconi, noto con il nome d'arte di Ultimo, è un cantautore e vincitore del Festival di Sanremo nel 2018 nella categoria "Nuove proposte" con Il ballo delle incertezze. L'anno successivo arriva secondo nella categoria senior con I tuoi particolari.

Heather Parisi

Nata a Los Angeles il 27 gennaio 1960, oggi compie 63 anni

Heather Elizabeth Parisi, nota come Heather Parisi, è una ballerina, cantante, attrice teatrale e showgirl statunitense naturalizzata italiana. Appare per la prima volta in TV in Apriti Sabato nel 1979. La popolarità arriva però con Fantastico, a cui seguiranno altri programmi di successo come Domenica In, Zecchino d'oro, Affari tuoi e altri. E' celebre anche per brani come Cicale, Ti rockerò e Dolceamaro.