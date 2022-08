Compleanni oggi: i compleanni VIP del 31 agosto 2022

Tutti i compleanni di oggi 31 agosto 2022

Oggi 31 agosto sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Serena Rossi

Nata a Napoli il 31 agosto 1985, oggi compie 37 anni

Serena Rossi è un'attrice, cantante, conduttrice televisiva e doppiatrice. Esordisce a teatro con C'era una volta...Scugnizzi ma la notorietà arriva con Un posto al sole, Io sono Mia e RIS Roma - Delitti imperfetti. Nel 2017 debutta come conduttrice con Detto fatto. Ha prestato la voce ad Anna nel film Frozen -Il regno del ghiaccio.

Enzo Iacchetti

Nato a Castelleone il 31 agosto 1952, oggi compie 70 anni

Enzo Iacchetti è un comico, cabarettista, conduttore televisivo, cantante e attore. Inizia la professione di comico nel 1979 al Derby Club ma la popolarità arriva nel 1994 con la conduzione di Striscia La Notizia con Ezio Greggio. In passato ha avuto una relazione con Maddalena Corvaglia.

Richard Gere

Nato a Filadelfia il 31 agosto 1949, oggi compie 73 anni

Richard Tiffany Gere è un attore e attivista statunitense che ha debuttato negli Anni 70 con un ruolo secondario in Mr. Goodbar. La fama arriva con American Gigolò, a cui seguono altri successi come Ufficiale e gentiluomo, Pretty Woman, Schegge di paura, La frode, e Chicago, per cui ha vinto un Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale. Diventato buddhista da giovanissimo è stato sposato con Cindy Crawford, da cui ha divorziato nel 1995. Si è impegnato in difesa del Tibet e per la lotta all'AIDS.

Rita dalla Chiesa

Nata a Casoria il 31 agosto 1947, oggi compie 75 anni

Rita dalla Chiesa una conduttrice televisiva e figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Viene ricordata soprattutto per la conduzione del programma Forum prima dal 1988 al 1997 e poi dal 2003 al 2013. Nel 2022 rinuncia a partecipare al Grande Fratello VIP per candidarsi alle elezioni con Forza Italia.