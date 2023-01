Compleanni oggi: i compleanni VIP del 4 gennaio 2023

Tutti i compleanni di oggi 4 gennaio 2023

Oggi 4 gennaio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Roberto Speranza

Nato a Potenza il 4 gennaio 1979, oggi compie 44 anni

Roberto Speranza è un politico ed ex ministro della salute nei governi Conte II e Draghi. Dal 2019 è segretario di Articolo Uno, partito da lui fondato e di cui è stato in precedenza anche coordinatore nazionale. E' stato segretario regionale per il PD in Basilicata e capogruppo alla Camera dal 2013 al 2015.

Anna Safroncik

Nata a Kiev il 4 gennaio 1981, oggi compie 42 anni

Anna Safronik è un'attrice ucraina naturalizzata italiana. Trasferitasi in Italia a 12 anni, nel 2000 debutta al cinema in C'era un cinese in coma. Negli anni successivi partecipa a diverse serie come Don Matteo, Carabinieri e La figlia di Elisa - ritorno a Rivombrosa e Le tre rose di Eva.

Fabrizio Bentivoglio

Nato a Milano il 4 gennaio 1957, oggi compie 66 anni

Fabrizio Bentivoglio è un attore, regista e sceneggiatore. E' stato legato all'attrice Valeria Golino. E' tra gli attori italiani più profilici e infatti viene ricordato per film come Marrakech Express, Un eroe borghese, Ricordati di me, Scialla, Tutto tutto niente niente, Il capitale umano, Il ragazzo invisibile e Loro.