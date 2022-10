Compleanni oggi: i compleanni VIP del 4 ottobre 2022

Tutti i compleanni di oggi 4 ottobre 2022

Oggi 4 ottobre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Nicola Fratoianni

Nato a Pisa il 4 ottobre 1972, oggi compie 50 anni

Nicola Fratoianni è un politico e deputato dal 2013, oltre che leader di Sinistra Italiana. Inizia la carriera politica nel 1992 in Rifondazione comunista e dal 2002 al 2004 è coordinatore die Giovani comunisti. Nel 2009 insieme a Nichi Vendola fonda il Movimento per la Sinistra poi confluito in Sinistra Ecologia Libertà.

Susan Sarandon

Nata a New York il 4 ottobre 1946, oggi compie 76 anni

Susan Abigail Sarandon, nata Susan Abigail Tomalin, è un'attrice e produttrice cinematografica statunitense. Ha vinto l'Oscar come meglior attrice protagonista per Dead Man Walking - Condannato a morte (1995) ed è stata candidata per Atlantic City, U.S.A. (1980), Thelma & Louise (1991), L'olio di Lorenzo (1992) e Il cliente (1994).

Francesco Baccini

Nato a Genova il 4 ottobre 1960, oggi compie 62 anni

Francesco Baccini è un cantautore. Pubblica il suo primo album Cartoons nel 1989. Tra i suoi brani più famosi abbiamo Sotto questo sole, Le donne di Modena, Figlio unico e Ho voglia di innamorarmi. Nel 2005 ha partecipato al programma Music Farm ma viene escluso per una bestemmia in diretta.