Compleanni oggi: i compleanni VIP del 7 ottobre 2022

Tutti i compleanni di oggi 7 ottobre 2022

Oggi 7 ottobre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Vladimir Putin

Nato a Leningrado (oggi San Pietroburgo) il 7 ottobre 1952, oggi compie 70 anni

Vladimir Vladimirovič Putin è un politico, ex militare ed ex funzionario del KGB. E' presidente della Federazione Russa dal 7 maggio 2012 con il suo quarto mandato non consecutivo. Aveva già ricoperto la carica dal 1999 al 2008. È stato anche primo ministro dal 1999 al 2000 e nuovamente dal 2008 al 2012.

Leggi le ultime news su:

Piero Fassino

Nato ad Avigliana il 7 ottobre 1949, oggi compie 73 anni

Piero Franco Rodolfo Fassino è un politico e deputato alla Camera per il Partito Democratico. In passato è stato ministro del Commercio con l'estero e della Giustizia nei governi diretti da Massimo D'Alema e segretario nazionale dei Democratici di Sinistra dal 2001 al 2007. Dal 2011 al 2016 è stato sindaco di Torino. Dal 2020 è presidente della terza Commissione Affari Esteri della Camera.

Lapo Elkann

Nato a New York il 7 ottobre 1977, oggi compie 45 anni

Lapo Edovard Elkann è un imprenditore, fondatore e azionista di maggioranza di Italia Independent Group. È poi presidente e fondatore di Garage Italia Customs e Independent Ideas. È stato membro del consiglio di amministrazione di Ferrari e responsabile della promozione del marchio di Fiat. Secondogenito di Margherita Agnelli e fratello di John Elkann, è sposato con l'ex pilota di rally Joana Lemos.

Leggi le ultime news su:

Neffa

Nato a Scafati il 7 ottobre 1967, oggi compie 55 anni

Neffa, pseudonimo di Giovanni Pellino, è un cantautore, rapper e produttore discografico. I suoi inizi nel mondo della musica sono come batterista nei gruppi hardcore negli Anni 90. Si fa conoscere però molto di più con l'hip hop, genere abbandonato nel 1999. Nel 2001 si rilancia con il brano Io e la mia signorina, a cui seguiranno Prima di andare via e Le ore piccole.