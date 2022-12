Compleanni oggi: i compleanni VIP del 14 dicembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 14 dicembre 2022

Oggi 14 dicembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Elena Barolo

Nato a Torino il 14 dicembre 1982, oggi compie 40 anni

Elena Barolo è una showgirl, blogger e attrice. Dal 2002 al 2004 è stata la velina bionda a Striscia la Notizia. E' stata anche meteorina al TG4 e ha recitato in Centovetrine. Nel 2011 torna a Striscia come inviata e partecipa a due film (Un Natale per due - Ex Amici come prima). Nel 2012 lancia il blog www.affashionate.com. Dal 2018 è a 7Gold con Prova d'appello.

Vinicio Capossela