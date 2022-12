Coravin e Torre Rosazza, concerto degustazione al Circolo Filologico Milanese

Concerto degustazione organizzato da Coravin e Torre Rosazza, presso il Circolo Filologico Milanese

Il Natale è alle porte, l’atmosfera è intima e accogliente, la sede dell’evento è la stessa della più antica associazione culturale della città. Se a questo si aggiunge la combinazione perfetta tra vino e musica, ci sono tutte le premesse per un viaggio sensoriale ricco di emozioni. È quello che promette di offrire il concerto-degustazione organizzato da Coravin, azienda americana leader nella tecnologia per la conservazione del vino, e da Torre Rosazza, cantina situata in una delle più prestigiose aree vinicole dei Colli Orientali del Friuli DOC.

“Musica da bere” e “Vino da ascoltare” è il credo di Paolo Scarpellini, professione Sound Sommelier, che – una volta studiato il miglior abbinamento tra una bottiglia e una composizione musicale, ricercando l’accostamento perfetto per valorizzare il terroir, gli aromi e il gusto che ciascuna referenza sprigiona, affinché il vino possa essere “ascoltato” in piena armonia -, insieme al compositore, violoncellista e pianista Piero Salvatori, guiderà il pubblico in una degustazione di 6 etichette dell’azienda vitivinicola Torre Rosazza, ognuna abbinata a un brano eseguito dal vivo.

In un’atmosfera incantata, tra i suoni e la magia che scaturirà da ogni calice, i vini saranno serviti con i device Timeless Six+ della nuova Limited Edition “Gemstone Collection” di Coravin, dedicata al mondo dell’alta gioielleria e delle pietre preziose, e disponibile in tre colori inediti - Ametista, Antracite e Smeraldo - impreziositi da richiami dorati, che la rendono il perfetto regalo da mettere sotto l’albero per intenditori e appassionati che vogliano godere di un buon bicchiere senza stappare la bottiglia (la collezione è disponibile sul sito Coravin.it).

Le referenze in degustazione durante il concerto saranno sei: Pinot Grigio Friuli Colli Orientali DOC 2021, Friulano Friuli Colli Orientali DOC 2021, Ronco delle Magnolie Bianco Friuli Colli Orientali DOC 2020, Altromerlot Friuli Colli Orientali DOC 2018, Ronco della Torre Rosso Riserva Friuli Colli Orientali DOC 2019 e Picolit Friuli Colli Orientali DOCG 2017. Ciascun vino incarna la filosofia di Torre Rosazza e del territorio friulano grazie a un blend a metà tra tradizione e innovazione, che rivive in ogni calice. Situati nella Doc dei Colli Orientali, i vini derivano da vitigni autoctoni, con una cura meticolosa per ogni passaggio produttivo e tecniche all’avanguardia, nel rispetto della natura e del territorio, grazie a un savoir-faire unico. A chiudere l’evento sarà un Blanc di Neri, una vera e propria chicca, un metodo classico da uve Schioppettino vinificate in bianco, che accompagnerà il brindisi natalizio.