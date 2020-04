Coronavirus, arriva l'aiuto della "bellezza". Iniziative speciali e charity

Coronavirus, riconversione e beneficenza, l'altra bellezza del 'beauty'

Belli&Buoni.. anche il mondo della bellezza si impegna a sostenere la lotta contro il coronavirus: iniziative speciali, contributi concreti e donazioni per diffondere un messaggio di speranza e positività

Elizabeth Arden e Marionnaud uniti contro l’emergenza

Elizabeth Arden, marchio icona della bellezza impegnato fin dalle origini in programmi a scopo filantropico, e la grande catena di profumerie Marionnaud, da sempre a fianco di donne e uomini nel prendersi cura di sé e della propria bellezza, hanno deciso di dare il proprio contributo per affrontare l’emergenza Coronavirus in Italia.

E’ possibile acquistare online, esclusivamente sul sito di Marionnaud, un’edizione limitata dell’iconico Eight Hour® Cream Skin Protectant, uno dei prodotti di bellezza più famosi, desiderati e versatili, perfetto per calmare, lenire e idratare la pelle.

Eight Hour® Limited.

Il 100% del ricavato della vendita del prodotto Eight Hour® Cream Skin Protectant Limited Edition sarà interamente devoluto al Policlinico di Milano che sta affrontando senza sosta l’emergenza COVID-19.

Eight Hour® Cream Skin Protectant Limited Edition potrà essere acquistata attraverso lo shop online di Marionnaud Italia www.marionnaud.it fino al 30 giugno, e fino ad esaurimento scorte.

www.beautyandluxury.com

La storica azienda MAVIVE riconverte la produzione

In questo periodo estremamente complesso a livello mondiale la veneziana Mavive – acronimo di Massimo Vidal Venezia, fondata nel 1986 sulle orme della storica Vidal Profumi – ha riconvertito parte della propria produzione per sostenere la battaglia contro il COVID-19.

Grazie allo sforzo di tutto il personale dell’azienda e dei suoi partner che hanno colto la sfida con massimo entusiasmo e dedizione, la riconversione della produzione dall’alta profumeria ai prodotti igienizzanti è stata messa in atto.

Così saranno distribuiti nel mercato da 700.000 a 1,5 milioni di prodotti igienizzanti mantenendo l’alta qualità tipica del Made in Italy e con un prezzo calmierato.

Il Gel detergente Ecopure di Monotheme deterge efficacemente per un’igiene più sicura: la sua base alcolica aiuta a prevenire la diffusione dei germi grazie all’azione antibatterica dell’alcol, presente in una concentrazione dal 60 al 71%. Inoltre nutre la pelle idratandola grazie alle proprietà del timo e al contempo la igienizza grazie all’effetto antibatterico.

La gamma di formati mira a soddisfare ogni situazione in cui è necessario detergere con sicurezza le mani.

I gel mani igienizzanti Ecopure by Monotheme sono disponibili nelle farmacie, nella grande distribuzione e nello shop online di Mavive.

www.shop.mavive.com

Herbalife Nutrition Foundation: a favore della Croce Rossa Italiana

Herbalife Nutrition si è unita agli sforzi delle organizzazioni e delle persone che stanno conducendo la battaglia contro il coronavirus nel nostro paese.

Per fare questo, la Fondazione Herbalife Nutrition ha attivato una pagina web dedicata al fine di raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana.

L'iniziativa convoglia i contributi dell'Azienda, dei dipendenti, della rete commerciale e di tutti i clienti di Herbalife Nutrition. L'aiuto sarà fornito al fine di soddisfare le esigenze urgenti della CRI, per sostenere i volontari e gli operatori impegnati in prima linea ad aiutare le persone più vulnerabili: trasporto sicuro, supporto al personale sanitario, logistica, attività di informazione.

È importante anche condividere questo messaggio con l’hashtag #iorestoacasaedono per fare in modo che l’iniziativa raggiunga quante più persone possibili e si raccolga il maggior numero di donazioni.

www.herbalife.it

www.iamherbalife.com

Istituto Ganassini: un bando per le onlus

Istituto Ganassini, lo storico Gruppo dermocosmetico italiano proprietario di brand come Rilastil, Bioclin Laboratorio Dermonaturale, Vidermina e Tonimer, apre il bando, per il quinto anno consecutivo, che premia le onlus più virtuose del nostro paese.

#Insiemecelafacciamo, il titolo scelto per questa edizione, rappresenta al meglio il suo obiettivo: ringraziare con una donazione di 5.000 € la onlus che durante l’emergenza Coronavirus si è maggiormente distinta per il suo contributo e operato.

Le Onlus potranno candidarsi fino al 3 novembre 2020 e i progetti potranno essere votati da tutti. Al termine del bando le 10 Onlus più votate passeranno al vaglio della giuria che valuterà il progetto più meritevole di ricevere la donazione.

www.ganassinisocialresponsibility.com

SVR contro il coronavirus: Cicavit a medici e infermieri in tutta Italia

Laboratoires SVR dà il suo contributo alla lotta contro il coronavirus supportando la pelle di medici e infermieri messa a dura prova dall’uso prolungato di guanti, disinfettanti, mascherine.

Il brand dermatologico francese prescritto da dermatologi e distribuito in farmacia, parafarmacia e profumerie Mariounnaud, ha avviato una donazione di Cicavit+ a vari ospedali in tutta Italia tra cui San Raffaele di Milano, Humanitas Gavazzeni di Bergamo, policlinico Sant’Orsola di Bologna, Columbus Gemelli di Roma.

Cicavit+ è una crema lenitiva, anti-segni, con azione riparatrice accelerata: la sua formula anti-prurito e anti- irritazione rafforzata favorisce la cicatrizzazione senza segni e senza arrossamenti. La sua texture avvolgente apporta sollievo e protezione immediati.

Cicavit+ è un prodotto dermatologicamente testato e ipoallergenico che contiene un complesso di attivi riparatori.

https://it.labo-svr.com/collections/cicavit

L’Estetista Cinica e Biogei: donati 500 disinfettanti per le mani

Cristina Fogazzi, l’Estetista Cinica, conferma, anche in questo momento di emergenza, il suo essere sempre in prima linea per la solidarietà.

Infatti ha donato, in collaborazione con Biogei Cosmetici, azienda produttrice della sua linea cosmetica VeraLab, una speciale fornitura di 500 disinfettanti per le mani all’ospedale di Esine (Bs), in Val Camonica, zona limitrofa ai laboratori particolarmente colpita dall’emergenza sanitaria.

Ma non è tutto. Anche la web community di Fagiane sarà omaggiata di 20.000 igienizzanti per le mani #andràtuttobene, tanto prezioso in questi giorni, per ogni ordine effettuato sull’e-commerce VeraLab.it.

www.veralab.it/it/prodotti

Catrice: Keep your #Kisstance, care from a distance

In questo momento di emergenza sanitaria essence cosmetics & Catrice cosmetics sono uniti nel lanciare un messaggio a tutti i cittadini italiani: #restiamoAcasa

Per promuovere questa iniziativa, i brand hanno lanciato una campagna digitale che coinvolge la community e che sfocia in una donazione a sostegno di Medici Senza Frontiere.

«Rimani al sicuro e manda ai tuoi cari un bacio digitale! Per ogni #digitalkiss che verrà condiviso, essence e Catrice aggiungeranno 5€ ai 500.000 che verranno donati per combattere il #coronavirus !»

Come partecipare?

Posta un digital kiss usando #kisstance

2. Menziona essence cosmetics e Catrice cosmetics se posti su Facebook o @essence_cosmetics e @catrice.cosmetics per Instagram

3. Aggiungi la Città da dove stai postando

Non resta che partecipare!!

https://catrice.eu/it