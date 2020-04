Coronavirus. Alcuni noti marchi internazionali "distanziano" i loghi

Audi, Coca Cola, McDonald’s e altri noti marchi storici internazionali hanno deciso di ricordare l’importanza di mantenere le distanze per contenere il contagio da Covid-19 rivisitando i loro simboli sul tema del distanziamento sociale. Con "distanziamento sociale", espressione nominata di continuo in questi giorni di emergenza che stiamo vivendo, si intende la distanza di sicurezza di almeno un metro che dobbiamo mantenere gli uni dagli altri per ridurre il rischio di contrarre e diffondere la malattia.

Le aziende e i loro loghi

Audi separa i celebri quattro cerchi che compongono il suo logo. Il marchio automobilistico tedesco scrive su Facebook: “Prendere le distanze, ma stando insieme”.

Altro celebre marchio automobilistico, la Volkswagen, ha allontanato la sua V e la sua W.

Ancora Mercedes, altra casa automobilistica tedesca, ha staccato la stella a tre punte e il cerchio.

Coca Cola ha staccato le lettere del proprio logo attraverso un cartellone digitale in una Times Square deserta, a New York. Lo slogan: “Restare distanti è il miglior modo di restare uniti”.

McDonald’s in Brasile rivede gli archi gialli della celebre ed emblematica “M”del logo allontanandoli.

Anche il marchio sportivo Kappa ha lanciato la sua campagna, distanziando le due figure sedute che formano il suo logo. Sui social scrive: “Uniti più che mai, anche se distanti”.

La signorina di Chiquita è sparita dal logo: “Sono già a casa” è il messaggio postato sui social dell’azienda che ricorda l’importanza di rimanere nella propria abitazione per limitare il contagio.

La società tecnologica latinoamericana Mercado Libre, con una stretta di mano nel suo logo, ha cambiato l'immagine simbolo con quella di due gomiti che si toccano.

Perfino alcune società sportive hanno simbolicamente cambiato i loro loghi, come per esempio il Milan.

Anche le famose calze rosse dei Boston Red Sox sono state poste a distanza momentanea nel logo della squadra americana di baseball.