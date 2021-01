Covid, la polizia svizzera balla sulle note di "Jerusalema" per far sorridere

La polizia di Zugo balla Jerusalema. Missione buon umore

A Zugo, nel nord della Svizzera, la polizia si è messa a danzare una coreografia sulle note del tormentone Jerusalema per "mostrare che gli agenti di polizia sono persone completamente normali". Il video è già virale sui social network.

"L'obiettivo del nostro video è quello di rubare il maggior numero possibile di sorrisi alla popolazione, solo per il tempo di una canzone", ha detto - lo riporta Le Figaro - Frank Kleiner, portavoce della polizia di Zugo, a La Tribune de Genève. "Per noi è ovvio che la situazione attuale, con la pandemia di coronavirus, si sta rivelando angosciante per molte persone. E vogliamo dimostrare che gli agenti di polizia sono persone perfettamente normali. In Svizzera, 8.000 persone sono morte di Covid".