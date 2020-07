Cristina Marino ultra sensuale: solo slip a bordo piscina. E il bikini... FOTO

Cristina Marino in piscina: niente reggiseno. FOTO - CRISTINA MARINO E LUCA ARGENTERO NEWS

Cristina Marino è tornata ad allenarsi a due mesi dalla nascita della figlia Nina. Lo ha raccontato lei stessa su Instagram, spiegando che in queste settimane si era limitata a una camminata veloce. Ora invece può allenarsi come ha fatto fino a due settimane prima del parto. Il fisico è sempre super: atletico e sensuale allo stesso tempo. Lo dimostrano le nuove foto che la compagna di Luca Argentero ha pubblicato su Instagram. Una a bordo piscina, solo con gli slip del costume, le altre indossando dei bikini sensualissimi. E i tanti fan la tempestano di like e di domande su Istagram.

Cristina Marino e Luca Argentero, foto su Instagram. Boom di like su instagram. FOTO

Cristina Marino e Luca Argentero ultimamente hanno risposto spesso alle domande dei fan su Instagram, anche se in genere sono una coppia riservata. rInnanzitutto, Cristina Marino e Luca Argentero non hanno nessun aiuto perla figlia Nina, nata lo scorso 20 maggio. "Abbiamo deciso di fare tutto noi", rivelano. “Nina è una bimba molto attiva, ha già bisogno di molte attenzioni…quindi, sì, la nostra quotidianità è nettamente cambiata, ma io e Luca siamo una squadra fortissima…e questa meravigliosa creatura ci ha unito, per quanto possibile, ancora di più”.

Cristina Marino e Luca Argentero, dichiarazione d'amore su Instagram. FOTO

Una coppia affiatata e molto innamorata. Luca Argentero pubblica una foto in piscina e scrive: “Luce e acqua, alle piante serve solo luce e acqua". Cristina Marino risponde: "A me solo tu".

E ancora, la modella, attrice ed imprenditrice web rivela i suoi pregi e i suoi difetti. Cristina Marino si definisce schietta, libera e coraggiosa, ma anche impaziente, presuntuosa e categorica. In gravidanza ha preso 10 chili e allatta la sua bambina, “con fatica perché Nina è molto pigra”. Di Luca Argentero dice che è bello, ma “caratterialmente ancora più bello”.