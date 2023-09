Da Hailey Bieber alla Pellegrini: Victoria's Secret seduce Milano

Da Hailey Bieber alla Divina Pellegrini: Victoria’s Secret seduce la Milano Fashion Week

Reggiseni, slip e lingerie: Victoria’s Secret alla Fashion Week di Milano ha sfoggiato la nuova collezione "Icon by Victoria’s Secret". Come racconta PambiancoNews "la linea comprende il reggiseno ‘Icon Custom Push-Up Plunge Bra’, dotato di una tecnologia di sostegno e modellante che si adatta alle forme naturali di chi lo indossa. Ma anche slip e vestaglie con il classico logo della label che punta all’inclusività con taglie che vanno dalla 32A alla 38DDD, dalla XS alla XXL".

Gisele Bundchen



Adut Akech e Naomi Campbell



Alla serata di presentazione era presente Federica Pellegrini, icona italiana dello sport, che ha incontrato il pubblico durante il Meet&Greet con i clienti dello store. Disponibile in tutti in punti vendita del marchio in Italia. Nel complesso, la campagna vede la partecipazione delle top model Adut Akech, Hailey Bieber, Paloma Elsesser, Sui He ed Emily Ratajkowski, oltre al ritorno al ritorno di icone del calibro di Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Adriana Lima e Candice Swanepoel, tutte fotografate da Mikael Jansson.

Alcuni dei talenti della campagna saranno presenti anche durante il Victoria’s Secret’s World Tour che ha debuttato il 26 settembre in streaming su Amazon in alcuni Paesi selezionati. L’evento, allestito presso il flagship di Milano Duono, ha visto la partecipazione della campionessa di nuoto Federica Pellegrini che ha incontrato il pubblico durante il meet&greet con i clienti.