Dayane Mello sputa il rospo su Oppini e Rosalinda al Gf Vip

Dayanne Mello sbotta contro alcuni inquilini della casa del Grande Fratello Vip

Dayane Mello ospite a Live non è la D’Urso si lascia andare a dichiarazioni forti su alcuni personaggi del GF Vip. In particolare la showgirl fa i nomi di Francesco Oppini e Rosalinda Cannavò, con il primo - racconta -all’inizio si era parlato di un’amicizia “stretta”. "Eravamo super amici e ci siamo divertiti. Poi alcune cose che ha fatto e detto nei confronti delle donne mi hanno fatto cambiare idea, mi è dispiaciuto di più per questo. Non ci siamo mai provati, nel senso che nessuno dei due ci ha provato con l'altro. Lui ci sa fare anche se è molto innamorato di Cristina ma è un giocherellone, avrà giocato anche con altre donne, chi lo sa” continua la showgirl brasiliana.

Poi parlando di Rosalinda, con cui durante il reality ha instaurato un forte legame, per il quale sarebbero anche nati i sospetti che ci fosse di più dell'amicizia tra le due, senza mezzi termini dice: “Ci siamo prese al primo sguardo, l'ho scelta nel momento in cui ho visto che era una brava ragazza. Le ho fatto capire che per me si trattava di lavoro, non di vita reale. Mi alzavo e sentivo dire ‘dio come sono brutta’, ‘che vita di m’, ‘che noia’. Dopo un po’ mi succhiava le energie. In cinque mesi e mezzo - continua - ha avuto troppi alti e bassi, e io ero troppo sotto nel gioco. Non era stimolante stare insieme a lei. Mi sono così aggrappata a nuove energie delle persone che sono entrate poi. Lei non mi ha mai fatto capire cosa volesse. Per me il GfVip era un lavoro, e io avevo un obiettivo. Volevo anche dimostrare chi sono. Adesso ci sentiamo su Whatsapp, siamo amiche. Quando passerà questo brutto momento che tutti stiamo vivendo, ci incontreremo. Ma non è ora il momento”.