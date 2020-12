Si moltiplicano in rete i video e le immagini che affrontano con ironia l'emergenza del coronavirus e in generale questi lunghi mesi di pandemia, tra emergenze, aperture-chiusure e decreti del governo. Battute e fotomontaggi riescono spesso a strappare una risata e alleggerire momentaneamente anche un periodo duro e drammatico come quello che stiamo attraversando.