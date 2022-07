Diletta Leotta e Giacomo Cavalli pizzicati di nuovo insieme

La presentatrice Diletta Leotta è stata di nuovo paparazzata insieme a Giacomo Cavalli

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli sono stati sorpresi insime dal settimanale Chi. Della presentatrice e del modello si erano perse le tracce, dopo il weekend alle Baleari. Soprattutto Diletta è molto attenta alla privacy dalla fine della storia con l'attore Can Yaman, ma la pazienza dei paparazzi è stata più forte a quanto pare.

Eccoli Diletta Leotta e Giacomo Cavalli immortalati in dolci schermaglie sul terrazzo dell'appartamento milanese della conduttrice. Entrambi ce la mettono tutta per depistare il gossip: entrano in casa separatamente, escono uno alla volta e compiono lunghi e interminabili giri in auto per far perdere le loro tracce.

Probabilmente Diletta Leotta e Giacomo Cavalli si frequentano da mesi ma non hanno mai reso pubblica la loro relazione. Lui è un modello 28enne laureato in Economia e con la passione per la vela. Sul terrazzo di casa della conduttrice si lasciano andare a un momento di intimità, mettendo in scena una finta discussione solo per avere la scusa per fare pace.