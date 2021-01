Dormire in un faro o fare un tour in vespa? A San Valentino si può

Il Covid ci ha tolto quasi tutto, a cominciare dalla libertà di muoverci, ma non la voglia e la possibilità di sognare e programmare. San Valentino 2021 può essere dunque l’occasione giusta per regalarsi un’esperienza indimenticabile con la persona amata, uno di quei viaggi che sogniamo ormai da mesi. La soluzione l’ha pensata Boscolo Gift, i cui nuovissimi cofanetti permettono di sorprendere il partner con destinazioni fuori dall’ordinario, senza dover temere restrizioni improvvise dal momento che ci sono 12 mesi di tempo a disposizione per partire.

La scelta è amplissima, Boscolo Gift offre infatti tantissime soluzioni di viaggio e di esperienze. Da un tour in Vespa, alle capitali più romantiche fino al soggiorno in un faro: eccone alcune perfette per una coppia romantica e avventurosa.

I LUOGHI DEL CUORE (2 notti per 2 persone - 299 euro)

Il regalo più bello che si possa fare alla persona amata è del tempo da vivere insieme. E se questo tempo lo si trascorre in una delle città più romantiche d’Europa il tutto sarà ancora più unico e indimenticabile. Scegliete una delle mete proposte e coccolatevi con cene nei ristoranti più intimi, passeggiate mano nella mano tra le vie della città o con il naso all’insù per ammirare le stelle.

VESPA&LOVE (1 notte, 1 esperienza per 2 persone - 269 euro)

Dalla Franciacorta alle Langhe, dalla Toscana all’Umbria fino alle saline di Trapani: queste sono alcune delle proposte che Boscolo ha selezionato per un fine settimana speciale in sella a un’icona italiana nel mondo: la Vespa Piaggio. Vi sentirete un po’ come Audrey Hepburn e Gregory Peck in Vacanze Romane mentre ammirerete scorci naturali, città da conoscere e visitare comodamente sulle vostre due ruote! Un’idea regalo romantica per un fine settimana da vivere seguendo il vostro ritmo, i vostri tempi e per sentirsi liberi di fare un pic nic in collina, per fermarsi in una cantina e assaggiare i prodotti locali o girare per le viette di piccoli borghi da scoprire.

HOTEL INSOLITI (1 notte per 2 persone - 319 euro)

Regalatevi un fine settimana insolito in strutture particolari ed esclusive in luoghi singolari che spaziano dalla villa cinquecentesca, sede di un museo di arte contemporanea, alla casa a cupola dove si avrà la sensazione di dormire sotto le stelle o case sull’albero e glamping ecosostenibili per vivere un momento che lascerà un ricordo romantico e indelebile anche grazie all’accoglienza di alto livello che vi verrà riservata.

CAMERE CON VISTA (1 notte per 2 persone - 319 euro)

Svegliarsi e continuare a sognare ad occhi aperti. Questo è quello che vi succederà̀ nella vostra camera con vista! Che il vostro sguardo si posi sul blu del mare, su maestose vette innevate, su laghi incantati o sullo skyline della città che avete sempre voluto visitare, che sia Venezia o Roma o un’altra tra le mete proposte, disporrete sempre di un punto di vista privilegiato che renderà unica la vostra esperienza. Per ammirare già dal vostro hotel paesaggi senza tempo, in luoghi speciali di raro fascino, magari insieme alla persona che amate per un weekend emozionante che vi resterà nel cuore.

FARI DA VIVERE (2 notti per 2 persone - 590 euro)



Regalate e regalatevi l’opportunità di soggiornare e dormire in un luogo unico, suggestivo, romantico... con il mare a un passo all’interno di bellissimi Fari ristrutturati e trasformati in accoglienti hotel come il Resort Faro di Punta Fenaio, un piccolo gioiello sospeso tra cielo e terra in un’atmosfera magica, sulla bellissima Isola del Giglio. I guardiani del mare più belli della nostra Italia, ma anche della Spagna, dell’Inghilterra e del Nord Europa sono pronti ad accogliervi e rivelarvi i loro segreti e per mostrarvi aspetti insoliti e visioni uniche.

BENESSERE TRA I VIGNETI (2 notti, 1 esperienza per 2 persone - 750 euro)



Un weekend di relax con la vinoterapia. Un fine settimana dedicato alla scoperta dei numerosi benefici della vinoterapia con veri e propri bagni nel vino e trattamenti cosmetici a base di mosto per ottenere il massimo dalle proprietà antiossidanti, disintossicanti e tonificanti dell’uva. Il tutto lontani dallo stress della routine quotidiana, tra i lussureggianti vigneti d’Italia e d’Europa. Ad attendervi le migliori Spa del vino in Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Veneto, ma anche Austria. Scegliete la vostra meta per un soggiorno originale e rigenerante. Benessere tra i vigneti: 2 notti, 1 esperienza per 2 persone. Euro 750. Formato scatola: media

SPA DA SOGNO (2 notti per 2 persone - 990 euro)

Un meraviglioso weekend dedicato al benessere nei più esclusivi hotel di lusso d’Italia con le SPA più belle e innovative. Location d’eccellenza capaci di soddisfare ogni vostra richiesta e desiderio. Il Gift Boscolo per scoprire la vostra idea di benessere che sia in un palazzo storico finemente ristrutturato o in una location moderna dal design contemporaneo. Circondatevi di puro relax, tornerete a casa totalmente rigenerati e più innamorati di prima.

STORIE DI VINO (1 notte, 1 esperienza per 2 persone - 199 euro)



L’eccellenza vinicola italiana raccontata dai suoi protagonisti, in un soggiorno da degustare. Dalle cantine storiche alle nuove realtà̀ emergenti, preparatevi a degustare i migliori vini italiani e a scoprire grandi storie di passione e dedizione, attraverso la viva voce dei produttori stessi che sveleranno i segreti e il sapere che li hanno resi delle eccellenze. Incontrerete ad esempio la famiglia Mazzei che da sei secoli tramanda di generazione in generazione la Tenuta Fonterutoli a Castellina in Chianti oppure conoscerete una realtà tutta al femminile a Valdobbiadene: ortolomiol. Una cantina dal design moderno e minimale che è anche un museo a cielo aperto e un anfiteatro in cui vengono ospitate rassegne di poesia e danza.