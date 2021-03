E' nata VDM Italy. Un nuovo concetto di vivere il divertimento

VDM, brand del lusso, icona Italian style, è sinonimo di Vodka e Prosecco tutto Made in Italy. Le bottiglie di prosecco si illuminano, grazie a una speciale etichetta nelle diverse varianti colorate, che identificano il gusto, nelle versioni, brut , rosè, dry, bio. La vodka, invece, viene proposta sotto forma di mitra e bombe, anche in una speciale valigetta luminosa da collezione limited edition, su ordinazione, con l’aquila VDM sempre presente. “Vogliamo trasmettere alle giovani generazioni un messaggio importante, proprio in questo particolare periodo e momento sociale”-dice Vincenzo De Martino, titolare VDM, che si è affidato ad aziende leader del settore per le sue produzioni.

Simbolo del brand, l’aquila

De Martino, proveniente da una famiglia di imprenditori storici, ha scelto, come simbolo del brand, l’aquila, che rappresenta la sua famiglia, la sua storia, ma anche una visione diversa dell’esistenza, che dovrebbe essere fondata su principi morali e sull’amore per l’intera comunità che ci circonda e di cui tutti facciamo parte. Sarà l’aquila di VDM a portare questo importante messaggio in tutto il mondo, partendo dal nostro Paese; simbolo di potenza, l’aquila, come viatico divino, avrà il compito di comunicare con i giovani, colpiti duramente nella loro aggregazione e nel loro lifestyle.

La vodka e il prosecco

La vodka con gradazione al 40% è ottenuta dall’alcol raffinato dei cereali, nel pieno rispetto dei secolari processi di distillazione. Il prosecco DOC Brut, con contenuto zuccherino tra 6 e 12 g/l, gusto raffinato, proviene dalle più rinomate cantine venete. DRY-Prosecco amabile dona sensazioni dolci al palato, con contenuto zuccherino compreso tra 17 e 32 g/l. Proveniente dai migliori vigneti trevigiani

ROSE’-è il prodotto di uva e bacca rossa vinificate in bianco, vino versatile ma anche elegante. Ottenuto in seguito a una pregiata e artigianale lavorazione.

BIO-proveniente da uve 100% biologiche, la cui vinificazione avviene con limitato utilizzo di solfiti. Un vino raffinato e dal gusto intenso.

Le giovani generazioni

“E’ necessario parlare con le giovani generazioni con il loro stesso linguaggio e le immagini che più rappresentano il loro universo comunicativo”-aggiunge De Martino-“inutile vietare, imporre, senza spiegare nel modo corretto quale deve essere il nuovo e responsabile comportamento, anche per quanto riguarda il divertimento e la socialità. La vodka, proposta in versione mitra e bombe, in realtà, ha un significato di lotta e volontà di trasmettere con forza un messaggio di cambiamento. Qualsiasi eccesso va evitato, ma è necessario dare i giusti strumenti di interpretazione a tutti, partendo dai più giovani. Il mondo, anche quello del divertimento, non puo’ fermarsi, deve solo cambiare rotta.”

Previsto un tour in Italia e a livello internazionale, che toccherà i locali più belli e cool del mondo con speciali show che coinvolgeranno il pubblico presente, regalando emozioni.