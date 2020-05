Eleonora Daniele e la maternità, si chiamerà Carlotta e la Venier sarà madrina

"Lei è forte: sento già che mi dà ordini», spiega la Daniele, che rivela: "Mara Venier sarà la madrina di Battesimo. Zia Mara... io la chiamo così. È una donna unica, una grande professionista. Con lei nell'ultimo anno ho parlato di due cose importanti: una spiacevole, la scomparsa di mio fratello Luigi, che soffriva di una grave forma di autismo, e una molto bella, l'arrivo di Carlotta". Il fratello Luigi, scomparso nel 2015, a cui Eleonora era così legata: "In questi giorni complicati il mio pensiero è andato spesso alle famiglie che convivono con disabilità mentali, alla loro difficoltà nel tenere questi ragazzi soprattutto nei momenti più complessi quando l'autolesionismo diventa impossibile da sostenere. Per loro uscire è libertà, l'occasione per sfogarsi e mantenere un equilibrio. Vivere con una disabilità, soprattutto da sorella, ti permette di guardare il mondo con occhi diversi, mi ha fatto crescere molto più velocemente".





La famiglia di origine della giornalista vive in provincia di Padova, quindi questo 10 maggio il festeggiamento di mamma Iva sarà a distanza: "Mi immagino con lei al telefono a raccontarle, dopo la diretta, le mie paure, a ragionare sulla valigia per andare a partorire... Magari le scriverò una lettera perché possa restare nel tempo. Di lei vorrei che Carlotta prendesse l'eleganza; è sempre stata bella, curata e mai esagerata, io la vedevo come una principessa. Di lei vorrei che Carlotta prendesse l'eleganza; è sempre stata bella, curata e mai esagerata, io la vedevo come una principessa. Vorrei con Carlotta avere la sua capacità di trasmettere determinati valori".